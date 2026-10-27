Flávio Bolsonaro aplica un ‘patitas pa’ que las quiero’: ‘Huye’ a EU tras perder elección

En un inicio, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la derrota ante Lula da Silva en la elección presidencial.

Flávio Bolsonaro salió rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales de Brasil, informó el diario Folha de Sao Paulo, que citó a aliados del senador conservador, este martes 27 de octubre.

La Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes de Bolsonaro después de que incumplió una orden del Supremo Tribunal Federal de entregar los documentos en un plazo de 24 horas, informó una fuente policial familiarizada con el asunto.

Las autoridades brasileñas no tienen registro oficial alguno de que Bolsonaro haya salido de Brasil, según el funcionario, quien pidió no ser identificado porque la información no es pública.

Aliados de Bolsonaro dijeron este martes 27 de octubre a Bloomberg News que habían intentado ponerse en contacto con él por la mañana, pero que no habían recibido respuesta.

El secretario de Prensa del presidente Javier Milei negó que Bolsonaro hubiera ingresado a Argentina después de que un medio local reportó que había cruzado al país por la provincia fronteriza de Misiones y planeaba viajar desde allí a EU.

Los portavoces de Bolsonaro no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Los Bolsonaro y sus problemas con la justicia de Brasil

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años, es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien también viajó a Estados Unidos tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula.

Posteriormente regresó a Brasil y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años por difundir afirmaciones falsas sobre el sistema de voto electrónico antes de los comicios.

En septiembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado por conspirar para dar un golpe de Estado tras su derrota frente a Lula. Fue detenido dos meses después ante el temor de que intentara huir del país y actualmente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario.

Flávio Bolsonaro es objeto de al menos dos investigaciones federales. La primera se refiere a acusaciones de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal relacionadas con sus vínculos con Daniel Vorcaro, antiguo propietario de Banco Master, una entidad en quiebra implicada en el mayor caso de fraude bancario de la historia de Brasil. Bolsonaro niega haber cometido delitos, aunque admitió que pidió dinero a Vorcaro para financiar una película sobre su padre.

La segunda investigación surgió de una pesquisa de la Policía Federal que identificó vínculos entre Bolsonaro y un abogado investigado por presunto lavado de dinero.

Un magistrado del Tribunal Supremo de Brasil ordenó este martes 27 de octubre a las autoridades federales abrir una investigación sobre una posible financiación extranjera ilegal de la campaña presidencial de Bolsonaro, incluida la procedente de un grupo vinculado al vicepresidente de EU, J.D. Vance.

El magistrado subrayó que la orden no concluye que haya existido financiación extranjera ilegal, pero señaló que las acusaciones surgidas durante la campaña presidencial brasileña justifican una investigación. La oficina de Vance no respondió a una solicitud de comentarios.