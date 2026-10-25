‘Viva la democracia’: Claudia Sheinbaum felicita a Lula da Silva por triunfo en las elecciones de Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por ganar la presidencia de Brasil, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral frente a Flávio Bolsonaro.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió Sheinbaum en una publicación en redes sociales.

Lula da Silva obtuvo 51.76 por ciento de los votos, frente a 48.24 por ciento de Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los resultados del tribunal electoral brasileño, con el 99.82 por ciento de los sufragios escrutados.

El triunfo representa el regreso de Lula a la presidencia brasileña, tras una contienda marcada por una jornada electoral que se extendió dos horas más de lo previsto, luego de problemas en el transporte de votantes en nueve estados y fuertes lluvias en el sur del país.

La ampliación del horario de votación fue ordenada por un ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, después de que ambos candidatos solicitaran extender la jornada electoral en algunas ciudades.

Sheinbaum mantiene su último aliado frente a gobiernos de derecha

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva coloca a Brasil y a México como los últimos países en los que gobiernan partidos que se autodenominan de izquierda, en posición a el ascenso de la ultraderecha en prácticamente toda la región.

Sheinbaum y Lula comparten una afinidad política y el interés de fortalecer los vínculos entre ambas naciones, las cuales representan las dos mayores economías de América Latina.

El mandatario brasileño asistió a la toma de posesión de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, con lo que inició una etapa de acercamiento entre ambos gobiernos.

En abril de 2025, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Honduras, ambos presidentes acordaron impulsar la cooperación bilateral mediante encuentros entre sus gobiernos y representantes empresariales, con el objetivo de ampliar el intercambio comercial y las inversiones.

Los acercamientos continuaron en agosto de 2025, cuando una delegación brasileña encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin visitó México para avanzar en una agenda de cooperación en áreas como energía, agricultura, salud y tecnología.

Entre los temas de interés también se encuentra la posibilidad de fortalecer la colaboración entre las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

Sheinbaum y Lula también han coincidido en la defensa del multilateralismo y la cooperación regional, minada por los ataques de Estados Unidos a la ONU y otros organismos internacionales.