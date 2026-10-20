¿Se acabó la picanha? México frena importaciones de productos avícolas de Brasil por brote de Newcastle

Para protección de la producción avícola nacional, suspende de manera indefinida la Secretaría de Agricultura, la importación de productos avícolas de Brasil por brote de la enfermedad Newcastle; la medida impide el ingreso de carne avícola, despojos avícolas, huevo fértil, pollitos de hasta tres días, aves canoras, de ornato, rapaces de comercialización y mascotas provenientes de Brasil tanto para comercializar como por turistas.

¿Cómo se desarrolló la enfermedad de Newcastle?

Al confirmarse por las autoridades brasileñas el brote de Newcastle en una granja comercial de pollos de engorda en el municipio de Nova Itaberaba, Santa Catarina, la Secretaría de Agricultura de México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidió suspender la importación de productos de origen avícola desde ese país, en virtud de que México es un país libre de la enfermedad que afecta los sistemas respiratorio, nervioso y digestivo de las aves.

¿Qué productos brasileños no podrán ingresar a México?

“En tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote y en seguimiento a los protocolos internacionales, la Dirección General de Salud Animal -adscrita al Senasica- inactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios de su plataforma y, con ello, se impide el ingreso de carne de ave, despojos, aves canoras y de ornato, además de genética avícola como huevo fértil y pollitos de hasta tres días de edad”, señala el comunicado en el que advierte que se retomarán las compras hasta que el gobierno de Brasil proporcione evidencias científicas de tener bajo control el brote.

La enfermedad considerada de gravedad, se detectó en un proveedor de MBRF Global Foods SA, según personas familiarizadas con el asunto, reveló Bloomberg.

El productor suministra a la planta de MBRF en Chapecó, que es una unidad que produce aves de corral dirigidas a mercados de exportación. La empresa declinó hacer comentarios, afirmando: “dado que se trata de un asunto de toda la industria, estamos redirigiendo las consultas sobre el tema a la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA).”

La asociación brasileña de exportadores de pollo ABPA y los grupos locales de Santa Catarina, ACAV y Sindicarne, señalaron en una nota que no existen riesgos asociados al consumo del producto. “Brasil cuenta con un sistema de salud animal bien establecido, con protocolos para la vigilancia, prevención y respuesta a brotes de esta naturaleza, incluyendo medidas de contención y control de enfermedades establecidas bajo la normativa vigente”, afirmaron.

El estado de Santa Catarina es el segundo mayor proveedor de pollo de Brasil, representando aproximadamente el 23% de todas las exportaciones este año hasta septiembre.