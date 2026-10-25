‘Ni corrupción ni privilegios’, dice Sheinbaum en medio del escándalo de Guadalupe Taddei con el INE

Sheinbaum defendió la honestidad de la Cuarta Transformación y afirmó que no debe haber corrupción ni privilegios en la vida pública. (Cuartoscuro).

En las instituciones públicas no debe haber ni corrupción ni privilegios, soltó la presidenta Claudia Sheinbaum en medio del escándalo por los presuntos actos de corrupción que involucran a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

La mandataria, al encabezar un mitin del programa Vivienda para el Bienestar en Morelia, Michoacán, recordó que quienes forman parte de la autodenominada “cuarta transformación” juraron “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

“Todos los que somos parte de las instituciones públicas tenemos que recordar eso siempre, no debe haber ni corrupción, ni privilegios en la Cuarta transformación de la vida pública de México”, sostuvo.

Sheinbaum anuncia que seguirá aumento del salario mínimo

Acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular del Ejecutivo federal anunció además que en su gobierno “vamos a seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación, porque además eso ya lo pusimos en la Constitución”.

Con ello, dijo, “cada vez va a estar mejor la familia trabajadora, los trabajadores de México, porque si la inflación, es decir, el aumento en la canasta básica, en lo que se compra, crece un porcentaje, el salario va a crecer más, de tal manera que cada vez se viva mejor. Y también eso va a seguir ayudando al Infonavit para que si ahora vamos a construir un millón 800 mil viviendas, eso siga y se sigan construyendo viviendas para los trabajadores”, prometió.

Sheinbaum aseguró que, a diferencia de los gobierno del “neoliberalismo”, en los gobiernos de la “cuarta transformación”, “creemos en la honestidad para gobernar, en la honestidad, en la cercanía para gobernar, y no se puede gobernar, si no se tiene amor al pueblo, eso es lo que significa la Cuarta transformación”.

Recordó que en el periodo neoliberal “había una visión distinta, pero también mucha corrupción y privilegios, fueron años donde las instituciones públicas, las convirtieron en instituciones para unos cuantos y se olvidaron del pueblo, gobiernos que servían a unos poquitos y se olvidaron de las grandes mayorías”.

Y agregó: “Por eso decimos que antes era el periodo de la corrupción y los privilegios, y el pueblo nada, ahora nos reivindicamos orgullosamente como gobiernos del pueblo”.