Partido Verde ‘pone a temblar’ a la mayoría calificada de la 4T en el Senado: ¿Por qué están en peligro?

Ante la renuncia de Virgilio Mendoza Amezcua a la dirigencia del PVEM en Colima, y su eventual salida de la bancada, el oficialismo podría perder la mayoría calificada en el Senado para lograr aprobar las reformas constitucionales.

En lo que va de la Legislatura, Morena cuenta con 66 senadores y de los partidos aliados sumaría 14 del PVEM; sin embargo, al considerar que en la bancada ecologista Luis Armando Melgar es el único que vota en contra de los aliados más la salida de Mendoza, la bancada daría sólo 12 votos.

A esos hay que sumar los seis del Partido del Trabajo, el cual también ya ha manifestado inconformidad con ciertas reformas, como la electoral que echó para atrás por intentar bajar el número de legisladores plurinominales y el presupuesto a partidos.

En suma, el oficialismo podría quedarse sólo con 84 votos; es decir, a dos de la mayoría calificada.

¿Por qué renunció Mendoza Amezcua del PVEM?

Manuel Velasco, coordinador del PVEM había destapado a Mendoza Amezcua desde inicios de 2026, durante la plenaria, previa al segundo periodo ordinario de sesiones, y lo sostuvo como candidateable durante todo el año, pero el PVEM confirmó la alianza con Morena y apoyar a Rosi Bayardo, la corcholata de Morena para la gubernatura de Colima.

El aún senador ecologista es secretario en las comisiones de Marina y Relaciones Exteriores-Asia Pacífico.

Tiene 123 iniciativas, entre presentadas a título personal, y en conjunto con la bancada.