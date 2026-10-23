Maru Campos reveló a Sheinbaum presunta corrupción de César Jáuregui: ‘Tenía casinos’

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, señaló a César Jáuregui como responsable del ingreso de agentes de la CIA para participar en un operativo estatal y detectaron actos de corrupción, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre la reunión que sostuvo el 19 de septiembre con Maru Campos, la presidenta Sheinbaum recordó que fue ella quien le reveló que el exfiscal del estado era corrupto y tenía casinos. Por ello, la invitó a actuar y forma parte del proceso judicial que enfrenta en Chihuahua.

“Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal. ¿Qué le dijo la presidenta? ‘Procede’”, detalló sobre lo que discutieron.

Sheinbaum y Maru Campos, por separado, negaron un pacto, como se especuló a raíz de la cadena de hechos, desde su reunión hasta la detención de César Jáuregui y las menores críticas o señalamientos entre ellas.

Supuestamente, la gobernadora de Chihuahua no reveló cuáles fueron los detalles sobre los hallazgos contra César Jáuregui, pues no tenía conocimiento sobre el delito que se le imputaría al exfiscal.

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, fue quien se reunió con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, para llegar a un acuerdo “de tal día judicializar”, comentó a Azucena Uresti.

¿Cómo fue la reunión de Sheinbaum y Maru Campos?

Las funcionarias coinciden en el tono utilizado durante la reunión que tuvieron: se gritaron y alzaron la voz por las inconformidades que acarreaban desde que se supo de la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

“Ella inició la conversación reclamándome; levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado de traición a la patria”, recordó Sheinbaum en la mañanera.

Además, en su conversación, que duró entre 8 y 10 minutos, según Maru Campos, la gobernadora denunció los supuestos nexos de Adriana Montiel, presidenta nacional de Morena, con el crimen organizado.

Ante esta declaración, Sheinbaum dijo que invitó a presentar las pruebas contra Montiel, mientras que Campos sostiene que la mandataria federal tuvo una postura a la defensiva y la acusó a ella de estar involucrada.

“Me contestó muy a la defensiva, dijo que la que estaba involucrada era yo. Estuvo muy fuerte la conversación”, narró en entrevista con Carlos Loret de Mola.