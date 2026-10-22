Caso César Jáuregui: ¿Qué se sabe de la renuncia de la jueza que ordenó la detención del exfiscal de Chihuahua?

El abogado de César Jáuregui reveló que la jueza que ordenó su detención por traición a la patria dejó el cargo. Se desconocen los motivos. (Cuartoscuro).

El abogado del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó que la jueza federal Mariana Vieyra Valdés, quien emitió la orden de aprehensión en su contra por el delito de traición a la patria, renunció a su cargo días después de ordenar su captura.

Héctor Villasana Ramírez, defensor del exfuncionario, dio a conocer la renuncia durante una conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua, donde señaló que el hecho forma parte de las presuntas irregularidades que detectó en el proceso federal contra su representado.

De acuerdo con el abogado, la orden de aprehensión fue emitida el sábado 17 de octubre y ejecutada ese mismo día. Vieyra Valdés habría dejado el cargo el domingo 18 de octubre. Villasana indicó que, durante la audiencia celebrada en el penal del Altiplano, se notificó a Jáuregui y a su equipo legal que un nuevo juzgador asumiría el caso, pero no se les explicaron los motivos de la renuncia.

La defensa de César Jáuregui señaló como presunta irregularidad la renuncia de la jueza que ordenó su captura. (Cuartoscuro).

El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes quedó a cargo del procedimiento y dictó prisión preventiva contra el exfiscal, quien permanece recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Villasana calificó positivamente el desempeño del nuevo juzgador y afirmó que confía en su criterio, aunque sus decisiones no necesariamente coincidan con los objetivos de la defensa.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso por los delitos del fuero local de uso indebido de la función pública y coalición. La diligencia será transmitida de manera remota debido a que Jáuregui se encuentra preso en el centro penitenciario mexiquense.

¿Por qué se acusa de traición a la patria a César Jáuregui?

La acusación contra el exfuncionario chihuahuense se relaciona con la presunta participación irregular de agentes extranjeros en un operativo realizado entre el 18 y 19 de abril de 2026 en Morelos, Chihuahua.

Elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) habrían participado en el operativo donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.