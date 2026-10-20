PAN en Chihuahua anuncia marcha en apoyo al exfiscal César ‘N’: ‘Por un juicio sin influencia política’

Desde el fin de semana, militantes del PAN se manifestaron para exigir la liberación del exfiscal de Chihuahua. (Quadratín)

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) convocaron a una manifestación este martes 20 de octubre para exigir la liberación del exfiscal de Chihuahua, César ‘N’.

Los simpatizantes del exfuncionario se reunirán a las 17:00 horas frente a la sede del partido en Chihuahua.

“Libertad para César Jáuregui. Por un juicio apegado a derecho y sin influencia política”, dice la convocatoria que circula en redes sociales.

Sin embargo, la dirigencia del PAN no se ha pronunciado al respecto por lo que solo se trata de simpatizantes estatales.

Panistas se solidarizan con exfiscal de Chihuahua

Las expresiones de apoyo comenzaron hace unos días cuando un grupo de militantes y simpatizantes del PAN se concentró el sábado afuera del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua para manifestar su solidaridad con César ‘N’, en medio de la controversia política y judicial que rodea al exfiscal.

Los asistentes portaron pancartas con la fotografía y el apellido de Jáuregui, mediante las cuales expresaron públicamente su respaldo. La movilización se desarrolló en la explanada del recinto judicial, donde hombres y mujeres se reunieron para hacer visible su apoyo al político chihuahuense.

La concentración ocurrió luego de la detención de Jáuregui y las investigaciones por presuntas irregularidades durante su desempeño como servidor público.

La presencia de simpatizantes panistas refleja las expresiones de solidaridad de este grupo hacia el exfiscal, mientras continúa la atención pública sobre su situación jurídica.

Durante la manifestación, los participantes sostuvieron mantas y carteles con la imagen del exfuncionario, en una expresión colectiva de respaldo. No hubo información confirmada sobre el número total de asistentes.

La movilización se suma a las reacciones políticas surgidas alrededor del caso, mientras corresponde a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica de César ‘N’, quien fue ingresado al penal del Altiplano durante la noche del domingo.

*Con información de Quadratín