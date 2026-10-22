Elecciones de Brasil: Lula llama a jóvenes y adultos mayores a derrotar a Flávio Bolsonaro en 2da vuelta

Lula da Silva pidió a jóvenes y ancianos que acudan a votar, para derrotar a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral este fin de semana.

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este jueves a los jóvenes y a los ancianos del país a “derrotar” al senador opositor Flávio Bolsonaro para construir una sociedad que “distribuye libros y cultura, y no armas y odio”.

“Nuestro Ejército es mucho mayor, lleno de ganas, de corazón, donde nadie quiere matar a nadie”, expresó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) en su primer encuentro digital de este tipo.

Lula participó durante hora y media en un directo en redes sociales junto al diputado André Janones, creador de un canal público de Whatsapp de apoyo al líder progresista llamado ‘Ejército de Lula’ que ha reunido ya a 8.5 millones de usuarios de cara a la segunda vuelta presidencial en Brasil del domingo.

A la misma hora estaba previsto otro directo de Flávio Bolsonaro, pero hasta bien entrada la noche no se había conectado con sus seguidores por motivos aún desconocidos.

Poco antes del encuentro digital, la firma demoscópica Datafolha divulgó un sondeo que dejó empatados a ambos candidatos con el 50 por ciento de los votos válidos a tres días de la cita con las urnas.

En la primera vuelta de los comicios, el hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro ganó con 47 por ciento de los votos, dos puntos más que Lula, que parece haber igualado la contienda en estos últimos días de campaña.

Parte de la estrategia del gobernante ha pasado por movilizar a sus bases en las calles y en las redes sociales, con énfasis en los jóvenes y los mayores de setenta años.

Estos últimos están exentos de votar en un país donde el sufragio es obligatorio.

Presentado como ‘Mariscal Lula’, el jefe de Estado, cerca de cumplir 81 años, reconoció sentirse “como pez fuera del agua” en su primera ‘live’, en la que escuchó el testimonio de jóvenes y ancianos.

“Tengo que conversar con mi Ejército, tenemos una gran batalla por hacer”, manifestó.

En sus intervenciones, defendió que su candidatura representa “la democracia, “la lucha contra el feminicidio” y una “vida interesada en salud, cultura” y educación.

“Nuestro Ejército lucha por construir una sociedad armoniosa, amorosa, que construye y no destruye, que distribuye libros y cultura, y no armas y odio”, añadió Lula, quien también se refirió a la segunda vuelta electoral del domingo como una “guerra”.

En otro momento, atacó a su adversario al advertir que “Brasil no puede caer en las manos de un miliciano”, en alusión a los nexos de los Bolsonaro con familiares de supuestos miembros de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

También lo criticó por haber sido abogado de un policía acusado de matar a una niña de cinco años en una acción contra supuestos narcotraficantes.

Lula también animó a los abstencionistas, que llegaron al 21 por ciento en la primera vuelta, representando cerca de 33,5 millones de brasileños, a votarlo este domingo.

“Usted que no fue a votar porque no le gusto o porque tiene más de 70 años, es un derecho suyo; pero ahora no, ahora tiene que pensar en Brasil, en su patria”, afirmó.