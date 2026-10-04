Elecciones en Brasil: La definición entre Lula por cuarta vez contra Bolsonaro, el aliado de Trump

Las elecciones en Brasil podrían definirse hasta una segunda vuelta el 25 de octubre.

Los brasileños comenzaron a votar el domingo en las elecciones que enfrentan al presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, opuestos ideológicos a quienes se considera con posibilidades de lograr una victoria directa.

Si ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos, los dos más votados irán a una segunda vuelta el 25 de octubre en la mayor potencia económica de América Latina. Se espera que otros 10 candidatos obtengan cifras de voto mucho menores el domingo.

Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Lula, que a sus 80 años es uno de los jefes de Estado de mayor edad del mundo, se presenta a su séptima elección presidencial y ha fortalecido los lazos con Beijing.

Aliados de Trump han encontrado apoyo en los últimos años en algunos países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia y Perú.

Casi 159 millones de brasileños están habilitados para votar en este tenso enfrentamiento político.

Jair Bolsonaro y su alianza con Donald Trump

Mientras Bolsonaro ha enfatizado su alianza ideológica con Trump, Lula ha criticado a Washington.

Lula ha hablado de los riesgos de una intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas después de que el gobierno de Trump impusiera altos aranceles a las exportaciones brasileñas, revocara la visa del embajador del país en Washington y sancionara a un juez del Supremo Tribunal Federal que presidió la investigación que terminó derivando en la condena de Jair Bolsonaro, predecesor de Lula.

Lula dijo a periodistas tras votar el domingo que, de ser reelegido, necesitaría “hacer el doble de lo que hemos hecho” y expresó confianza en que ganará en la primera ronda.

¿EU se ha inmiscuido en apoyo a Flavio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro ha destacado su cercanía con la Casa Blanca, aunque niega que su campaña haya recibido ayuda del gobierno de Estados Unidos. Ha insistido en que Brasil necesita cerrar mejores acuerdos con el gobierno de Trump, incluida la economía de minerales raros.

Brasil estima que sus yacimientos contienen hasta 21 millones de toneladas, solo por detrás de China. Bolsonaro también ha hecho campaña con la promesa de liberar a su padre de su condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado y devolverlo a la política.

“Brasil necesita un cambio. Brasil no puede soportar tanto sufrimiento”, dijo a los periodistas en el centro de votación de Rio de Janeiro donde emitió su voto el domingo.

Los brasileños también elegirán a 27 gobernadores estatales, miembros de asambleas legislativas estatales, a los 513 diputados federales de la Cámara de Diputados y a 54 de los 81 senadores.