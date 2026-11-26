El peso va hacia su racha más bajista en cinco años, con un desplome del 13%.

El peso mexicano se encamina a su racha bajista más larga en cinco años, mientras los inversionistas buscan refugio en activos más seguros y se desarma la popular estrategia de carry trade.

Aunque las monedas latinoamericanas sufren pérdidas generalizadas en medio de la aversión al riesgo, el peso registra un desempeño peor que sus pares, con una caída de 6.3 por ciento en las últimas siete sesiones, lo que lo convierte en la moneda con peor desempeño de la región.

La moneda mexicana se desploma más de 13 por ciento en los últimos tres meses, la mayor pérdida entre las 31 principales divisas que sigue Bloomberg. La caída se produce después de que el Banco de México indicara que estaba dispuesto a reducir las tasas de interés y luego recortara su tasa de referencia a principios de noviembre en un cuarto de punto, hasta 6.25 por ciento.

Ante la perspectiva de posibles alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la decisión redujo el atractivo de las operaciones de carry trade, en las que los inversionistas se endeudan en una moneda de bajo rendimiento para apostar por otra que ofrece tasas más altas.

La estrategia, que dio buenos resultados durante gran parte del año pasado y de este, también enfrenta presión por las grietas en el sector de la inteligencia artificial y una mayor volatilidad que reduce las ganancias.

“Todavía hay margen para que el MXN siga bajando”, dijo Felipe Barragán, estratega sénior de investigación de Pepperstone. Hasta que mejore el apetito por el riesgo, “es difícil argumentar que se esté produciendo una recuperación sostenible del MXN”.

Se prevé que la volatilidad de la moneda se mantenga elevada en los próximos meses, “sobre todo dada la incertidumbre en torno a la Fed y las elevadas valoraciones relacionadas con la IA”, según un informe de BBVA México liderado por Ociel Hernández.

El grupo prevé que la moneda pueda debilitarse hasta superar los 20 por dólar antes de la última decisión sobre las tasas de interés de Estados Unidos de este año, desde los niveles actuales de alrededor de 19.7, y espera que se normalice hacia los 18,50 por dólar el año que viene.