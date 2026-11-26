Los mercados no abren este jueves 26 de noviembre en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar de una jornada de bajo movimiento por el feriado del Día de Acción de Gracias en Wall Street este jueves 26 de noviembre.

La moneda mexicana aún es afectada por el ‘desarme’ de posiciones de carry trade ante temores de un menor diferencial de tasas entre el Banco de México y la Reserva Federal.

La próxima decisión de política monetaria de la Fed es el miércoles 9 de diciembre, mientras que la Junta de Gobierno del Banxico se reunirá hasta el jueves 17 de diciembre.

Este es el tipo de cambio HOY 26 de noviembre

Según datos de Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.60 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.71 unidades, 12 centavos más con respecto al cierre del miércoles 25 de noviembre.

Yanneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex, señaló que el peso está en el cuarto lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 20.20 pesos, mientras que su precio de compra es de 19.14 unidades por cada billete verde, según datos del banco Banamex.

Aunque el Banco de México adelantó que mantendrá su tasa de interés en 6.25 por ciento durante un periodo prolongado, analistas de Barclays y Banamex aún prevén otro recorte de 25 puntos base. Una nueva reducción, combinada con posibles aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal, restaría atractivo a las inversiones en pesos mexicanos.

Las minutas de la última reunión de política monetaria del Banxico revelaron diferencias entre los integrantes de la Junta de Gobierno sobre el rumbo de la tasa de interés. Mientras tres de sus miembros respaldaron el recorte de noviembre, los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath votaron por mantener la tasa en 6.50 por ciento ante la persistencia de riesgos para la inflación.