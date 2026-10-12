Erosión del carry trade le pega al peso mexicano: Diferencial de tasas entre México y EU dispara al dólar

El peso mexicano extendió sus pérdidas y se hundió a niveles de hace 10 meses, al mismo tiempo que ligó cinco semanas con pérdidas, ante la expectativa de un menor diferencial de tasas entre México y Estados Unidos , lo que afecta el atractivo para realizar operaciones de carry trade de la divisa mexicana.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio cerró el viernes en 18.41 unidades por dólar , su mayor nivel desde el 24 de noviembre del año pasado, y tuvo una depreciación de 1.1 por ciento.

De hecho, en las dos últimas jornadas el peso fue la divisa que más pérdidas reportó contra el dólar entre los mercados emergentes de referencia, de acuerdo con datos de Bloomberg. También fue la moneda que más perdió en la semana, al acumular un retroceso de 1.4 por ciento, y un acumulado de 9 por ciento en las últimas cinco semanas.

Ayer por la noche, en las primeras horas de operación en Asia, el peso presentaba una ligera apreciación de 0.13 por ciento y cotizaba en 18.3925 unidades, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Gabriela Siller, directora de análisis del Banco Base, destacó que las posiciones especulativas a la espera de que el peso se aprecie se desplomaron 79.58 por ciento en la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. “Esto es consistente con el desmantelamiento de las posiciones de carry trade y con la depreciación del peso”, apuntó.

Para la especialista, la pérdida del tipo de cambio en las últimas jornadas obedece a las minutas de Banxico, ante la posibilidad de recortes a la tasa, y en las que se percibe que se desestima el diferencial de tasas de interés, lo cual sí es importante por las operaciones de carry trade.

“Cabe recordar que las minutas de Banxico mostraron un sesgo a favor de recortar al menos una vez la tasa de interés . Tres miembros de la Junta de Gobierno enviaron la señal sobre la posibilidad de realizar recortes de la tasa de interés. Dos de estos miembros fueron explícitos, con uno señalando que podrá evaluar una disminución puntual en la tasa, mientras que otro dijo que podría discutirse la conveniencia de realizar un ajuste fino a la baja de la tasa de referencia”, indicó.

Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group, estimó que en la presente semana el tipo de cambio operará en una fase de volatilidad y consolidación técnica en un rango entre 18.30 y 18.55 unidades.

No obstante, advirtió que si la presión ejercida por Estados Unidos en materia energética y las negociaciones del T-MEC profundizan la cautela empresarial, o si ocurren tensiones diplomáticas, la cotización rebotará con fuerza intentando superar la resistencia inmediata de los 18.44 pesos para buscar probar niveles clave de 18.55 a 18.60 pesos por dólar.

(El Financiero)

El desacoplamiento de Banxico con la Fed afecta al peso mexicano

La expectativa de un recorte en la tasa de interés de Banxico se contrapone con la expectativa de ajustes al alza en la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) , lo que disminuiría aún más el diferencial de tasas y erosiona el atractivo para el carry trad e, que había sustentado la fortaleza de la divisa mexicana. Con tasas de 6.5 por ciento en la tasa de referencia de Banxico y de 4.0 por ciento en el de la Fed, el diferencial se encuentra en 250 puntos base, un mínimo histórico.

El mercado de futuros del Chicago Mercantíle Exchange (CME) da una probabilidad de 86 por ciento de que la Fed eleve la tasa en diciembre. “Si al cierre del año el Banco de México recorta la tasa en 25 puntos base a 6.25 por ciento y la Reserva Federal la sube a un rango de 4.0 a 4.25 por ciento, el diferencial alcanzaría un nuevo mínimo histórico de 200 puntos base”, señaló Siller.

Alejandro Gómez, director general de Grupo Asesores en Economía y Administración Pública (GAEAP) señaló que otra alza de la Fed restaría atractivo a las inversiones en instrumentos mexicanos de corto plazo y presionaría aún más al peso, cuya depreciación también representa un riesgo para la inflación , al encarecer las importaciones y los insumos utilizados por la industria.

Añadió que otro factor de riesgo para el peso viene de Japón, ya que el banco central de ese país ha elevado su tasa de interés hasta 1.25 por ciento, su nivel más alto en 31 años, y podría volver a aumentarla antes de terminar 2026. Esto, abundó, afecta las operaciones financieras bajo el esquema de carry trade, mediante la cual los inversionistas se endeudan en yenes a tasas bajas para colocar esos recursos en países que ofrecen mayores rendimientos, como México.