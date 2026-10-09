No importa cuánto ‘corra’ el peso: Tipo de cambio sube hasta las 18.44 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias durante este viernes 9 de octubre.

El peso mexicano extiende su racha negativa ante el dólar y toca su peor nivel desde noviembre de 2025 debido a un aumento del ‘apetito’ dentro del mercado por activos de refugio.

“El dólar se estabiliza al alza, perfilándose para su cuarta semana consecutiva de ganancias, a pesar de la disminución de las expectativas de los inversores sobre incrementos al rango objetivo de la tasa” de la Fed en lo que resta de 2026, explicaron analistas de Monex.

El ‘apetito’ por los activos de refugio aumentó por los ataques de Irán a buques petroleros en el Estrecho de Ormuz. “Actualmente, hay más buques ocupados en operaciones de transferencia de carga entre barcos —que pueden prolongarse hasta 10 días—, mientras que otros optan por rutas más largas para evitar zonas de mayor riesgo”, señalaron analistas de JPMorgan.

El presidente Donald Trump prometió que no habrá ataques contra la nación islámica de aquí hasta las elecciones intermedias.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY 9 de octubre?

De acuerdo con Bloomberg, la depreciación del peso es de 1.44 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.44 unidades, 24 centavos más con respecto al cierre del jueves 8 de octubre.

“La aversión al riesgo, las preocupaciones fiscales en Europa y el temor a interrupciones en el suministro a través del Estrecho de Ormuz siguen impulsando a los inversores hacia el dólar, dada la falta de alternativas”, puntualizó Sarah Ying, directora de estrategia de divisas de CIBC Capital Markets.

“Hasta que los precios del petróleo vuelvan a bajar, prevemos un periodo de fortaleza sostenida del dólar”, sostuvo.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.89 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.89 unidades por cada billete verde en la sesión de este viernes 9 de octubre.

Las preocupaciones fiscales e inflacionarias mantuvieron presionado al alza al rendimiento de 10 años del bono del Tesoro, actualmente cotizando en 5.25 por ciento.

Con información de Bloomberg