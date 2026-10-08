‘Los pájaros’ acechan al peso: Dólar ‘vuela’ a 18.16 unidades afectado por minutas del Banxico

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas este jueves 8 de octubre.

El tipo de cambio regresa a los 18 pesos por dólar ante la volatilidad en los precios del crudo y el alza en los rendimientos de los bonos estadounidenses durante la sesión de este jueves 8 de octubre.

El precio del crudo se disparó debido a que nuevos ataques de Irán contra petroleros amenazan con frenar el reciente aumento de los flujos desde Oriente Medio, lo que agrava la preocupación por la creciente inflación a nivel mundial.

El crudo Brent llegó a subir casi 6 por ciento, registrando su mayor alza intradía en casi un mes, aunque después terminó regulándose a un precio de 103.27 dólares por barril.

Los futuros del petróleo también se han visto impulsados ​​por los recortes de producción derivados de ‘Isaías’, el primer huracán de la temporada en el Atlántico.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY 8 de octubre?

De acuerdo con Bloomberg, el peso se deprecia 1 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.16 unidades, 16 centavos más con respecto al cierre del miércoles 7 de octubre.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, consideró que “una buena parte” de la depreciación del peso está relacionada con las minutas del Banco de México publicadas hoy.

El documento mostró una división en la Junta de Gobierno sobre cuál es el nivel adecuado para la tasa de interés, con una inclinación a bajarla, en un entorno en el que la política monetaria de la Reserva Federal se perfila para ser más restrictiva.

La minuta mostró que dos miembros de la Junta de Gobierno dijeron que hay condiciones para evaluar un recorte a la tasa de interés, que se ubica en 6.50 por ciento desde mayo.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 18.61 pesos, mientras que el precio es de compra es de 17.59 unidades por cada billete verde en la sesión de este jueves 8 de octubre.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EU a 30 años se situó en el 5.73 por ciento, un máximo en más de 24 años, mientras que a 20 años tocó el 5.75 por ciento y el título a 10 años superó el 5.35 por ciento por primera vez en 24 años.

Con información de Ander Ahuad, Ana Martínez y Bloomberg