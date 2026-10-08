‘Cisma’ en el Banxico por bajar o no la tasa de interés: ‘Debemos estar abiertos a la discusión’

El Banxico mantuvo su tasa de interés en 6.5% en su reunión de septiembre y aclaró que no tiene que 'copiar' los movimientos de la Fed.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) está dividida sobre el nivel adecuado para la tasa de interés, con dos miembros a favor de un recorte.

Esta división se da en un contexto en el que la Reserva Federal se perfila para subir su tasa de interés, lo que reduciría aún más el diferencial de tasas entre México y EU, que ya está en un nivel mínimo histórico.

Las minutas de la reunión del 24 de septiembre revelaron que dos miembros sostienen que hay condiciones para evaluar una disminución en la tasa de interés, que se ubica en 6.50 por ciento desde mayo.

“Un miembro estimó que dada la evolución de la inflación, y en la medida en que sus determinantes continúen apoyando el proceso desinflacionario, en las siguientes decisiones se podrá evaluar una disminución puntual en la tasa de referencia”, mostraron las minutas.

Otro miembro añadió que “existen elementos para discutir la conveniencia de realizar un ajuste fino a la baja de la tasa de referencia. Esto no representa una decisión anticipada, sino una discusión que se debe mantener abierta”.

Este miembro de la Junta de Gobierno subrayó que un eventual recorte “dependerá de que continúe la tendencia a la baja de la inflación y de que las condiciones financieras permanezcan ordenadas”.

¿Qué dijeron los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico que se oponen a un recorte?

Otro integrante de la Junta de Gobierno mostró una postura más neutral, ya que si bien consideró adecuado mantener la tasa en su nivel actual y que hacia delante se deben tomar las decisiones reunión tras reunión, precisó que “se podría llegar a valorar la posibilidad de una disminución en la tasa de referencia si las condiciones lo permitieran”.

Sin embargo, dos integrantes de la Junta de Gobierno descartaron esta posibilidad. Un miembro estimó adecuado mantener la tasa de referencia sin cambio para enfrentar los riesgos para la inflación. Hacia delante, dijo, “resultará importante mantener un enfoque de cautela, vigilar las expectativas de inflación y un monitoreo a las condiciones que se presenten”.

Otro integrante subrayó que la postura monetaria debe mantenerse en los niveles actuales por un tiempo prolongado, pero admitió que podría ser necesario iniciar la discusión sobre la posibilidad de realizar un acoplamiento con el ciclo de alzas de la Fed ante las presiones que se puedan generar en el tipo de cambio.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno ha decidido por unanimidad mantener la tasa de interés sin cambios. En su más reciente decisión, subrayó que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, por lo que “la política monetaria no tendría que reaccionar a los ajustes” de la Fed.