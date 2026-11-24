La digitalización está modificando la forma en que las personas planean y realizan sus desplazamientos. La posibilidad de consultar rutas, calcular gastos, reservar hospedaje, pagar servicios y solicitar asistencia desde una sola aplicación comienza a ganar terreno en el mercado de movilidad, donde las super apps buscan integrar distintas necesidades en una misma plataforma.

En 2025, 109.3 millones de mexicanos viajaron por el país, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), lo que representó un incremento de 1.2 millones respecto al año anterior. Este movimiento turístico también abre oportunidades para desarrollar servicios digitales que faciliten la planeación de los recorridos y reduzcan las gestiones que los usuarios deben realizar durante sus trayectos.

“La forma de entender la movilidad está cambiando: las personas buscan aplicaciones que les ayuden a resolver necesidades de manera ágil, sin tener que migrar de una app a otra. El reto de las empresas de movilidad es atender esta expectativa y facilitar la experiencia de quienes viajan por carretera”, explicó Alexis Reséndiz, director general de PASE.

La empresa ha evolucionado su aplicación para convertirla en un ecosistema de servicios que va más allá de la administración y recarga de su dispositivo de telepeaje. Una de las incorporaciones es PASE por México un programa orientado a impulsar al sector turístico mediante la promoción de pequeñas empresas y comunidades locales.

La plataforma reúne beneficios en hoteles, hospedaje, renta de autos, restaurantes, recorridos turísticos y otras experiencias, con el propósito de ampliar la oferta disponible para quienes viajan por carretera y, al mismo tiempo, dar mayor visibilidad a los negocios locales.

“Antes, los usuarios tenían que entrar al sitio web para conocer las experiencias disponibles. Hoy, la dinámica cambia y ya es posible que visualicen los más de 350 beneficios de PASE por México dentro de nuestra app, que por medio de actualizaciones ha evolucionado a una super app que integra diversos servicios de movilidad en un solo lugar”, explicó Reséndiz.

Más servicios en una sola plataforma

La estrategia de PASE también contempla herramientas para resolver necesidades operativas y administrativas durante los desplazamientos. Su aplicación incorpora funciones de geolocalización, pago de estacionamientos y recargas para Tag PASE, además de un botón para solicitar la atención de Ángeles Verdes.

A estas opciones se suman herramientas para calcular el consumo de combustible y el costo de las casetas, así como la posibilidad de realizar pagos gubernamentales relacionados con multas, tenencias y placas en 13 estados del país.

La integración de estos servicios apunta a reducir los cambios entre plataformas y concentrar en un mismo espacio actividades que habitualmente requieren distintas aplicaciones o canales de atención.

Para el sector de movilidad, este modelo representa una oportunidad para fortalecer la relación con los usuarios mediante servicios digitales que acompañen todo el ciclo del viaje: desde la planeación y el presupuesto hasta los pagos, la asistencia en carretera y las actividades turísticas en el destino.

La apuesta también abre posibilidades para conectar a los proveedores de servicios turísticos con una base de usuarios que ya utiliza herramientas digitales para desplazarse, pagar peajes y administrar sus recorridos.

Actualmente, la aplicación de PASE supera los 6.2 millones de descargas y registra más de 2.5 millones de usuarios activos, cifras que reflejan el alcance de su plataforma y la oportunidad de ampliar su oferta de servicios digitales vinculados con la movilidad.