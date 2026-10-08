Wall Street abre ‘en rojo’ tras repunte en precios del petróleo: ¿Qué acciones caen HOY?

Los índices accionarios en Wall Street iniciaron la jornada con pérdidas, ante una mayor aversión al riesgo, tras el repunte que muestran los precios del crudo.

El Dow Jones reporta un retroceso de 0.14 por ciento, alcanzando los 51 mil 110.69 puntos, mientras que el Nasdaq pierde 0.26 por ciento, situándose en las 27 mil 467.86 unidades, y el S&P 500, con una baja de 0.20 por ciento, ubicándose en los 7 mil 785.81 enteros.

“Reportes sobre una posible reanudación de los ataques de Estados Unidos contra Irán después de las elecciones intermedias han reavivado las preocupaciones sobre nuevas disrupciones en los mercados energéticos. Este entorno ha reforzado las expectativas de presiones inflacionarias, impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro ante la posibilidad de una Fed más restrictiva”, señalaron analistas de Ve por Más.

Anticiparon que el apetito por riesgo se mantenga moderado mientras los inversionistas evalúan el repunte de los precios del petróleo, la presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo y los resultados de Samsung, que decepcionaron al consenso.

En Europa se presentaron mayormente caídas, donde el IBEX 35 de España cae .31 por ciento hasta las 19 mil 059.3 unidades, el DAX de Alemania cede .65 por ciento hacia las 24 mil 941.4 unidades, el CAC 40 de Francia pierde .13 por ciento, en los 7 mil 759.21 enteros, mientras que el FTSE 100 de Londres fue única ganadora, con alza de 0.12 por ciento y se coloca en los 10 mil 471.29 puntos.

En contraste, en el mercado nacional los dos centros bursátiles se alzaron con un 0.33 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 64 mil 653.33 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores sube 0.39 por ciento, situándose en los mil 308.75 enteros.

En el mercado petrolero, el WTI repunta 5.17 por ciento, a 92.85 dólares el barril, mientras que el Brent avanza 5.29 por ciento, a 105.47 dólares.

Felipe Barragán, estratega senior de Pepperstone, señaló que los precios han sido impulsados por una intensificación de los ataques contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz y por nuevas amenazas sobre la infraestructura energética.

A esta incertidumbre se suma el huracán Isaias, que amenaza instalaciones de producción y refinación en el Golfo de México.