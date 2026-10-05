Wall Street inicia en tono mixto por expectativas de crecimiento en la IA: ¿Cómo operan las acciones HOY?

Los principales barómetros de Wall Street inicia la semana con variaciones mixtas, mientras los inversionistas evalúan los posibles rumbos que tomará la Reserva Federal respecto a tasas de interés mientras se aviva el apetito por activos del sector tecnológico.

El Dow Jones retrocede 0.22 por ciento, ubicándose en los 51 mil 63.52 puntos, mientras que el S&P 500 avanza 0.37 por ciento, en las 7 mil 751.14 unidades, y el Nasdaq gana 0.66 por ciento, situándose en los 27 mil 370.67 enteros.

“La atención se concentra en el mercado de bonos, donde continúa la venta de deuda pública, mientras que las expectativas de crecimiento ligadas a la inteligencia artificial y las sólidas perspectivas de ganancias corporativas siguen dando soporte a las acciones”, indicaron analistas de GBM.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 5 de octubre?

México abre con números rojos, dado un descenso de 0.20 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 64 mil 404.38 unidades y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores resta 0.28 por ciento, en un nivel de mil 305.81 enteros.

Asimismo, del lado de Europa, el DAX de Alemania avanza 0.18 por ciento, alcanzando los 25 mil 275.71 enteros, mientras que el IBEX 35 de España sube 1.17 por ciento, hasta los 19 mil 309.52 puntos. El CAC 40 de Francia cede 0.80 por ciento, en las 7 mil 833.80 unidades, y el FTSE 100 de Londres registra una ganancia de 0.34 por ciento, situándose en los 10 mil 498.00 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos retroceden 1.27 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 89.95 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 101.49 billetes verdes por unidad, pues cede 0.74 por ciento.