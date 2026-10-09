El petróleo ‘perdido’: ¿De dónde salió el crudo que EU envió a México y Pemex niega haber importado?

EU reportó el envío de 597 mil barriles de crudo a México en junio, pero se desconoce su destino final.

Estados Unidos reportó la exportación de casi 600 mil barriles de petróleo crudo a México durante junio de 2026, por un valor de 69.67 millones de dólares. Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que no ha importado este tipo de hidrocarburo en lo que va del año y que tampoco tiene registro de un permiso vigente para realizar estas operaciones.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el envío ascendió a 597 mil 27 barriles de petróleo crudo, un volumen equivalente a un promedio de 19 mil 901 barriles diarios durante junio.

La información oficial estadounidense registra el movimiento comercial, pero no permite identificar qué empresa mexicana compró el petróleo ni cuál fue su destino final.

Consultado por El Financiero, Pemex negó haber realizado importaciones de crudo durante 2026.

La Secretaría de Energía (Sener) también fue consultada sobre el caso, pero no respondió a la solicitud de información. Según la revisión reportada por El Financiero, la dependencia tampoco ha otorgado permisos para importar petróleo crudo, ni a Pemex ni a empresas privadas.

¿Desde dónde se envió el petróleo a México?

Los registros de la Oficina del Censo estadounidense indican que el cargamento fue registrado a través del distrito aduanero de Nueva Orleans, Luisiana, y correspondió a petróleo crudo con una gravedad de 25 grados API o superior, una medida utilizada para clasificar la densidad del hidrocarburo.

Aunque los datos permiten conocer el volumen, el valor comercial y el punto aduanero desde el que se registró la exportación, no ofrecen información suficiente para determinar quién recibió el petróleo en México.

En mayo también se reportó un envío de 980 barriles de crudo estadounidense a México, con un valor de 41 mil 400 dólares. En ese caso, el movimiento fue registrado desde Laredo, Texas.

Las cifras de junio representan el primer registro de exportaciones de petróleo crudo de Estados Unidos a México en ocho años. Los antecedentes más recientes corresponden a octubre y noviembre de 2018, cuando se reportaron importaciones mexicanas de este hidrocarburo.

¿Qué beneficios tiene importar crudo para las refinerías de Pemex?

México vende al extranjero buena parte del petróleo crudo que extrae, principalmente a Estados Unidos, pero compra fuera del país combustibles ya procesados, como gasolina y diésel. Sin embargo, importar crudo también puede ser conveniente para las refinerías, pues necesitan combinar distintos tipos de petróleo según sus características para operar con mayor eficiencia y obtener más combustibles de alto valor comercial.

Fluvio Ruiz Alarcón, especialista del sector energético, explicó para El Financiero que esta práctica es habitual en la industria petrolera internacional, aunque en México ha enfrentado resistencias políticas por la idea de que el país, al ser productor de petróleo, no debería necesitar comprarlo en el extranjero.

El especialista puso como ejemplo la refinería Deer Park, propiedad de Pemex en Texas, que procesa alrededor de 340 mil barriles diarios de petróleo. De ese volumen, unos 70 mil barriles corresponden a crudo Maya mexicano; el resto proviene de otros tipos de hidrocarburos.

Ruiz Alarcón sostuvo que elegir mezclas de petróleo adecuadas para las características de cada refinería permitiría mejorar su desempeño. Afirmó que, si las siete refinerías mexicanas operaran conforme a las condiciones para las que fueron diseñadas, el país podría producir más diésel del que consume y generar un excedente de este combustible.

Con información de Héctor Usla.