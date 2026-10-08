El gaaaaaaaas: EU reinicia el envío de combustible a México tras reparación de gasoductos

Kinder Morgan está restableciendo los envíos de gas natural a México a través de su gasoducto Tennessee Gas Pipeline.

Kinder Morgan está restableciendo los envíos de gas natural a México a través de su gasoducto Tennessee Gas Pipeline, tras realizar reparaciones que provocaron una declaración de fuerza mayor a principios de esta semana.

Según un comunicado, Tennessee Gas ha resuelto los problemas detectados el 5 de octubre que obligaron a la compañía a aislar y cerrar algunos tramos de tubería, incluidos los medidores de suministro de Río Bravo y Cenagas.

La declaración de fuerza mayor, realizada un día después, reavivó la preocupación en México por la dependencia del país del suministro de gas estadounidense.

Incluso una pequeña interrupción en el flujo de gas entre Estados Unidos y México puede tener consecuencias nefastas para una red eléctrica que depende en gran medida de la producción de este combustible en su vecino del norte.

¿Cuánto gas importa México de EU?

Aproximadamente el 75 por ciento del gas que consume México proviene de Texas, lo que convierte al país en el mayor comprador de gas estadounidense. Las exportaciones estadounidenses a México a través de gasoductos se han disparado en la última década y media, pasando de cerca de 1,000 millones de pies cúbicos diarios en 2010 a aproximadamente 8,000 millones en la actualidad, según datos de BloombergNEF.

En caso de cortes de suministro, México solo cuenta con reservas de gas para unos tres días, según Cuitláhuac García, director de CENAGAS, la empresa operadora de gasoductos mexicana.

“No contamos con instalaciones de almacenamiento, pero podemos encontrar la manera de gestionar la situación”, declaró García durante una rueda de prensa el miércoles 7 de octubre.

CENAGAS había recibido una advertencia de que los flujos podrían reducirse hasta en un 20 por ciento debido al apagón, lo que provocó una “situación crítica” en México, añadió.

¿Hay crisis de gas en México?

El jueves, Cuitláhuac García afirmó que no existe una crisis de gas y que Pemex está produciendo más combustible a nivel nacional, lo que alivia la preocupación por la escasez.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado la exploración de fracking con el objetivo de aumentar la producción nacional de gas, pero ha impuesto límites a las zonas donde se puede emplear esta técnica. Su gobierno también ha anunciado una inversión de alrededor de 8,000 millones de dólares en nuevos gasoductos para fortalecer la red de gas del país.