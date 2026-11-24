Las negociaciones de renta variable en Nueva York operan con sesgo negativo al tiempo que el mercado asimila una postura más hawkish por parte de los miembros de la Reserva Federal.

El Dow Jones lidera las ganancias al avanzar 0.43 por ciento y ubicarse en los 49 mil 809.25 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede 0.56 por ciento hasta las 7 mil 197.49 unidades y el Nasdaq cae 1.48 por ciento, situándose en los 23 mil 732.64 enteros.

“Anticipamos una jornada volátil, con los inversionistas a la expectativa de la publicación del deflactor del gasto en Estados Unidos programado para mañana, el cual resulta altamente relevante previo a la reunión del Fed en diciembre. La búsqueda de refugio ha predominado frente a los comentarios de algunos miembros del Fed, quienes enfatizan que la inflación permanece por encima del objetivo y que podría ser necesario adoptar una postura aún más restrictiva”, indicaron analistas de Bx+.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 24 de noviembre?

En México, la renta variable mexicana opera con importantes ganancias: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.79 por ciento, situándose en las 69 mil 902.09 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores avanza 0.77 por ciento para ubicarse en los mil 423.62 enteros.

En el continente europeo predominan los números rojos en las principales plazas bursátiles: el FTSE MIB de Italia encabeza los retrocesos al bajar 1.45 por ciento hacia los 48 mil 311.00 enteros, secundado por el DAX de Alemania que cede 0.99 por ciento en los 25 mil 112.37 puntos, el IBEX 35 de España que retrocede 0.77 por ciento en los 19 mil 047.55 enteros y el FTSE 100 de Londres que baja marginalmente 0.02 por ciento a los 10 mil 478.45 puntos, en contraste, el CAC 40 de Francia gana 0.09 por ciento para colocarse en los 8 mil 052.46 enteros.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo cotizan al alza: la referencia West Texas Intermediate (WTI) sube 1.20 por ciento y se vende en los 81.13 dólares por barril, mientras que el crudo Brent avanza 1.32 por ciento al colocarse en los 87.82 dólares por unidad.