Las negociaciones de renta variable en Wall Street presentan cambios mixtos, luego de que el reporte de Nvidia resultó mejor a lo esperado por el mercado, mientras que, en paralelo, los inversionistas se preparan para conocer las minutas de la última reunión de la Fed.

En la bolsa neoyorquina se observa un comportamiento mixto entre sus principales indicadores: el Nasdaq encabeza las ganancias al avanzar 0.42 por ciento y colocarse en los 24 mil 430.45 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede 0.15 por ciento hasta las 7 mil 329.69 unidades y el Dow Jones cede 0.98 por ciento, situándose en los 50 mil 264.19 enteros.

“Esperamos que se mantenga un tono mixto en los mercados: el alivio para el sector tecnológico tras los resultados de Nvidia sería opacado por la incertidumbre del futuro de la política monetaria, producto del tono restrictivo en los comentarios de miembros del Fed y a la espera de las minutas del Instituto” unificaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 18 de noviembre?

En México, la renta variable mexicana opera con números rojos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cae 0.91 por ciento, situándose en las 69 mil 745.81 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores retrocede 0.87 por ciento para colocarse en los mil 418.30 enteros.

En el continente europeo predominan las caídas generalizadas en las plazas bursátiles: el FTSE 100 de Londres baja 1.03 por ciento a las 10 mil 580.10 unidades, el IBEX 35 de España desciende 0.88 por ciento hacia los 19 mil 452.38 enteros, el FTSE MIB de Italia cede 0.80 por ciento en los 50 mil 438.50 puntos, el DAX de Alemania retrocede 0.80 por ciento a los 25 mil 867.12 unidades, el CAC 40 de Francia baja 0.55 por ciento en los 8 mil 171.62 enteros.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo muestran pérdidas: la referencia West Texas Intermediate (WTI) baja 1.71 por ciento y cotiza en los 83.20 dólares por barril, mientras que el crudo Brent desciende 1.18 por ciento al ubicarse en los 92.04 dólares por unidad.