Quintana sostuvo que también existen oportunidades para México, entre ellas la integración comercial con Estados Unidos. (Cuartoscuro).

La economía mexicana podría alcanzar un crecimiento superior a 2 por ciento en 2027, siempre que se consolide una recuperación sostenida de la inversión privada y se aprovechen las oportunidades del entorno internacional, afirmó Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero.

Al participar en el tercer Foro Económico de la Universidad Panamericana (UP), enfatizó que el principal desafío será mantener el dinamismo observado en el tercer trimestre de 2026, cuando la economía creció 3.5 por ciento, de acuerdo con indicadores oportunos.

José Antonio Meade, presidente del consejo de HSBC, consideró que existen condiciones para un desempeño más sólido el próximo año, debido a que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico) han construido gradualmente un mejor equilibrio macroeconómico, que permitirá que la economía enfrente menos obstáculos para crecer.

Destacó que el ajuste de las tasas de interés y del tipo de cambio ha generado un entorno más favorable para el crecimiento, luego de varios años en los que las condiciones macroeconómicas representaron un obstáculo para las decisiones de inversión y la actividad productiva.

¿Qué se necesita para que la economía mexicana crezca más del 2%?

Quintana advirtió que para sostener un crecimiento superior a 2 por ciento será indispensable que la inversión privada mantenga una trayectoria positiva. Si esto ocurre, agregó, podría mejorar el desempeño de la recaudación y de las variables fiscales respecto a lo previsto.

Reiteró que uno de los principales retos para 2027 será mejorar la calidad y sustentabilidad del crecimiento, pues el repunte reciente estuvo impulsado por la inversión pública, las exportaciones vinculadas con equipos de cómputo e inteligencia artificial y el comercio mayorista, sin que exista todavía una recuperación generalizada de la inversión privada.

Meade expresó que México está bien posicionado para aprovechar los cambios tecnológicos, particularmente el desarrollo de la inteligencia artificial, al participar en cadenas de valor que pueden beneficiarse de la creciente demanda de insumos y componentes relacionados con esa transformación.

¿Cuáles son los retos de la economía mexicana en 2027?

Enrique identificó otros desafíos para el próximo año: la incertidumbre por la revisión anual del T-MEC, los elevados precios de la energía y sus efectos inflacionarios, el reducido margen de maniobra de la política monetaria, la consolidación de las finanzas públicas y la necesidad de resolver cuellos de botella en infraestructura, electricidad y disponibilidad de agua.

Subrayó que la presión del gasto en pensiones y el costo financiero de la deuda reducirán el margen presupuestario, por lo que será necesario fortalecer la inversión para impulsar el crecimiento y mejorar los indicadores de deuda. También señaló que la inversión pública prevista para 2027 crecerá menos que en 2026.

José Antonio puntualizó que la consolidación fiscal y el cumplimiento de los objetivos de deuda son fundamentales para mantener la confianza de los mercados.

Consideró que el paquete económico ofrece tranquilidad, pero esta se fortalecerá si el gobierno cumple las metas comprometidas y mantiene una trayectoria creíble de las finanzas públicas.

Recordó que el déficit presupuestario comprometido para 2026 es de 3.6 por ciento del PIB y consideró que la Secretaría de Hacienda podría cumplir esa meta e incluso superarla favorablemente.

Sobre el balance primario, indicó que se ajustó la meta de un superávit de 0.5 a 0.1 por ciento del PIB y destacó que, de alcanzarse, sería la primera vez en cinco años que México registra un superávit primario, lo que sería bien recibido por los mercados.

¿Cuáles son las áreas de oportunidad para la economía mexicana?

Quintana sostuvo que también existen oportunidades para México, entre ellas la integración comercial con Estados Unidos, la ventaja arancelaria frente a otros países y la posibilidad de aumentar el contenido de valor agregado de las exportaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Meade agregó que la menor afectación de México por los cambios en la política arancelaria estadounidense y la continuidad de sus cadenas de valor son factores favorables. A ello se suma una mejor relación entre los sectores público y privado, que comienza a reflejarse en proyectos carreteros y eléctricos.

Ambos coincidieron en que el desempeño de la inversión será determinante para que las oportunidades superen los riesgos.

Quintana se declaró moderadamente optimista y consideró que, si las empresas comienzan a tomar decisiones y ejecutar proyectos pese a la incertidumbre, 2027 podría tener un crecimiento mejor que el de 2026.

Mencionó que México tiene oportunidades para ampliar su participación en el mercado de Estados Unidos, donde actualmente representa 17 por ciento de las importaciones, con la posibilidad de elevarla hasta 20 por ciento.

Señaló que la integración comercial entre ambos países y la ventaja arancelaria frente a otras economías pueden favorecer un mayor crecimiento de las exportaciones mexicanas.

Otra oportunidad es aprovechar el bono demográfico, que todavía está vigente, aunque se está agotando. Con una población de 130.9 millones de mexicanos, el país aún puede beneficiarse de una mayor participación laboral de los jóvenes y del impulso al mercado interno.

No obstante, advirtió que el rumbo económico de 2027 dependerá en buena medida de lo que ocurra con la revisión del T-MEC y las conversaciones entre México y Estados Unidos.