México redujo su dependencia de las importaciones de diésel de Estados Unidos de 71 a 41 por ciento de la demanda nacional gracias al incremento de su capacidad de refinación de 2018 a la fecha.

Sin embargo, su capacidad de almacenamiento permitiría cubrir apenas entre 15 y 21 días de consumo ante una eventual interrupción del suministro, advirtió Mauricio Escalera Franco, economista senior de BBVA México.

El especialista explicó que, aunque la producción nacional de petrolíferos ha aumentado, el país todavía importa alrededor de 220 mil barriles diarios de diésel de Estados Unidos.

De ese volumen, aproximadamente 95 por ciento proviene de las refinerías ubicadas en la costa del Golfo de México.

En 2018, cerca de 71 por ciento de la demanda nacional de diésel se cubría con importaciones estadounidenses. Actualmente esa proporción disminuyó a 45 por ciento.

El 55 por ciento restante ya es abastecido con producción nacional, gracias a una mayor utilización de las refinerías nacionales y a la incorporación de Dos Bocas al Sistema Nacional de Refinación.

Escalera Franco destacó que uno de los factores que permitió reducir las compras al exterior fue el aumento de la refinación de diésel en México, que pasó de 135 mil barriles diarios en 2023 a 273 mil barriles diarios en 2026.

Esto significa que prácticamente se duplicó la producción nacional de este combustible.

En julio de 2026, las refinerías mexicanas operaban a 92 por ciento de su capacidad, frente a cerca de 97 por ciento en Estados Unidos.

La nueva refinería también ha ganado participación en el procesamiento nacional de petrolíferos.

En junio de este año, Dos Bocas ya procesaba casi 33 por ciento del total refinado en el país.

No obstante, el avance en la producción nacional todavía no elimina la vulnerabilidad ante una interrupción de las importaciones.

El economista explicó que, de acuerdo con el ejercicio realizado por BBVA México, el país tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 9 millones de barriles de diésel, conforme a cifras de la Comisión Nacional de Energía.

Sin embargo, esa capacidad no se mantiene llena, pues los inventarios se utilizan continuamente para abastecer el mercado nacional.

Al considerar los niveles de almacenamiento disponibles y una interrupción hipotética de los 220 mil barriles diarios que México importa de Estados Unidos, la cobertura sería de entre 15 y 21 días.

El cálculo supone que México no consigue importar diésel de otros países ni aumenta su producción nacional para compensar el faltante. Aunque este escenario es poco probable ya que el país podría contratar otras países de abastecimiento.

Por ello, se trata de un escenario hipotético para dimensionar la capacidad de respuesta del país.

Escalera Franco señaló que el riesgo no se limita a la disponibilidad del combustible, sino también a las presiones sobre los precios.

Esto se debe a que el diésel es un insumo difícil de sustituir para diversas actividades productivas.

Los sectores que resultarían más afectados serían el transporte, particularmente el de carga, el agropecuario y la industria.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía citadas por el especialista, el transporte concentra 75 por ciento de la demanda nacional de diésel.

El sector agropecuario representa 16.5 por ciento y la industria 8.2 por ciento.

Una eventual escasez o encarecimiento del combustible tendría efectos en cadena sobre otras actividades económicas, debido a la interconexión de las cadenas de suministro.

Esto podría trasladarse a los precios de productos de consumo cotidiano, alimentos y manufacturas.

El especialista también advirtió sobre las implicaciones fiscales, debido a que actualmente se eliminó el cobro del IEPS al diésel, lo que representa una menor recaudación para el Gobierno federal.

El contexto internacional también constituye un factor de riesgo.

Las tensiones geopolíticas y los conflictos en regiones estratégicas para el suministro de petrolíferos han provocado interrupciones en la oferta y aumentos de precios.

Escalera Franco recordó que las afectaciones al tránsito de combustibles por el estrecho de Ormuz, entre febrero y agosto de 2026, junto con las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, representaron una afectación estimada de 1.6 millones de barriles diarios.

En este escenario, México ha logrado contener los incrementos en los precios de los combustibles.

Esto se explica, en parte, por el acuerdo entre el Gobierno y las gasolineras para evitar aumentos y por la reducción del IEPS.