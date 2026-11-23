Una ceremonia al más viejo estilo priista, en la que la figura central es la jefa del Ejecutivo Federal, presentada como encarnación de los ideales revolucionarios y, desde esa posición, investida de autoridad para calificar o descalificar a quienes piensan distinto.

Al menos durante el periodo priista, el presidente cedía en ocasiones el discurso central de estas ceremonias a algún miembro destacado de su gabinete, reservándose el papel de fiel de la balanza.

Aquí, ni siquiera eso. La presidenta aprovecha la ocasión para señalar el camino y corregir su propia errática narrativa frente a la debacle del INE.

¿De qué habla la presidenta de la República cuando habla de democracia?

¿De qué democracia puede hablarse cuando lo que hemos presenciado durante los últimos ocho años, particularmente en los dos de su gobierno, es el desmantelamiento del equilibrio de poderes, la concentración del poder y el predominio de la intolerancia?

Los hechos están a la vista, aunque se pretendan ocultar tras un discurso doctrinario. La 4T se ha apropiado indebidamente del Congreso.

En contra de lo expresado en las urnas, tiene una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, mediante decisiones individuales, consiguió el control del Senado.

Desde ahí aprobó una reforma judicial orientada al control político de ese poder.

¿De qué democracia se habla cuando se eliminan organismos autónomos para trasladar sus funciones a dependencias del gobierno federal, convirtiéndolo en juez y parte?

¿O cuando a las pocas instituciones autónomas que subsisten se les limita o coopta, como ha ocurrido con las autoridades electorales, primero con el Tribunal Electoral y después con el INE?

Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Consejo General del INE por una decisión política de Morena y sus aliados.

Durante su gestión, en apenas tres años y medio, se han tomado decisiones que ponen en entredicho la calidad de la organización electoral.

A los señalamientos de corrupción, inconcebibles en una institución cuya fortaleza descansa en la credibilidad pública, se suma el desmantelamiento progresivo de su servicio profesional, columna vertebral de una operación neutral, legal, eficaz y confiable.

De ello depende una tarea fundamental: organizar elecciones auténticas y legítimas, de las que emanen gobiernos respaldados por la voluntad popular.

La responsabilidad política por la presidencia de Guadalupe Taddei, las consecuencias de su gestión y los nombramientos de las consejerías vacantes mediante la mayoría calificada en la Cámara de Diputados corresponden a la 4T.

Lejos de fortalecer la democracia, estas decisiones revelan una preocupante apropiación de las instituciones electorales desde el poder político, comprometiendo la legitimidad de los procesos que deben organizar.

La presidenta descalifica a quienes advertimos sobre estos hechos. No cuestiona a quienes toman las decisiones que deterioran a las instituciones, sino a quienes señalamos sus consecuencias para la organización de elecciones auténticas y confiables.

No, señora presidenta.

El uso abusivo de la tribuna presidencial para desvirtuar la realidad y atribuir a otros responsabilidades propias no fortalece la democracia. Por el contrario, pone en riesgo la confianza pública y, con ella, la paz social.

Un demócrata no acusa sin fundamento ni descalifica a quienes piensan diferente. Reconoce la pluralidad, respeta el disenso y entiende el diálogo como condición indispensable para construir soluciones a los problemas comunes.

La democracia no consiste en ocultar la realidad, sino en reconocer errores, asumir responsabilidades y construir certezas.

No se fortalece sembrando dudas e infundios, mucho menos cuando estos provienen de la más alta tribuna del Estado; finalmente, la necia realidad se impondrá.

Lo que hemos señalado desde la oposición es que las decisiones adoptadas durante estos ocho años han erosionado la legitimidad de los procesos electorales y de la propia democracia.

No hablamos de un fraude anticipado. Advertimos sobre un deterioro institucional que todavía puede corregirse.

Se trata de recuperar la integridad de la organización electoral y la confianza en sus autoridades, cuya actuación debe regirse por la legalidad, la neutralidad, la imparcialidad y la autonomía.

Eso es lo que hemos sostenido. Quienes históricamente han denunciado fraudes, particularmente cuando los resultados electorales no les favorecen, son precisamente ustedes.

¿De qué democracia hablamos, presidenta?

Su principal responsabilidad como jefa de Estado debería ser garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de las libertades, incluida la libre manifestación de las ideas, no censurarlas desde la tribuna presidencial ni utilizar el poder del Estado para desacreditar a quienes piensan distinto.

Eso es todo, menos democracia.