La relevancia del voto

Ante el escepticismo, la desconfianza en la política y en los políticos, el desencanto y la propensión a quedarse solamente en la queja, los recientes acontecimientos en el mundo demuestran que el voto es útil y sí importa. De la queja, al conformismo o el sálvese quien pueda, hay un paso que puede provocar cambios, algo tan sencillo como votar.

Las muestras están a la vista en las recientes elecciones en Estados Unidos. No sabemos qué tanto el vuelco electoral se debe a los méritos de los demócratas o a la oposición a Donald Trump, que encontró en el Partido Demócrata una vía para manifestar su inconformidad con el rumbo que lleva el país bajo la administración del actual presidente.

Seguramente se trata de una combinación de ambas cuestiones. Por un lado, los demócratas hicieron parte de su trabajo; por otro, la inconformidad con los resultados de la administración Trump encontró en ese partido una posibilidad de expresión.

Es interesante observar cómo la participación ciudadana en estas elecciones intermedias alcanzó uno de sus niveles más altos en la historia reciente y en particular entre los excluidos, mujeres, migrantes, hispanos y afroamericanos, pero también los sectores medios golpeados por el encarecimiento.

Pero lo sucedido en Estados Unidos no es un caso aislado; encontramos ejemplos en otros países donde, frente a gobiernos autoritarios y polarizantes, la ciudadanía se ha manifestado a través del voto, ejerciendo ese derecho para expresar su rechazo a dichos regímenes. Muy recientemente, este año, el caso de Serbia, pero también los de Eslovenia, Polonia y Hungría.

¿Y qué tiene que ver todo esto con México?

Creo que es importante recordar, porque nuestra memoria en ocasiones es corta, lo que sucedió en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas estuvo a punto de arrebatarle al priismo la Presidencia de la República, traer a colación el 1997, cuando se configuró un gobierno dividido durante la presidencia de Ernesto Zedillo, para no hablar sólo del año 2000, cuando por primera vez un candidato no priista llegó a la Presidencia de la República.

Después vino el triunfo de López Obrador en 2018 y, posteriormente, en 2021, la pérdida de la mayoría calificada de su coalición en la Cámara de Diputados.

Ahora bien, ¿qué hacer cuando las autoridades electorales están cooptadas, como sucede hoy en México, tanto por lo que hace al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? De la misma manera que el Ejecutivo federal ha cooptado al Legislativo y al Poder Judicial.

Resulta particularmente interesante que, ante los recientes acontecimientos en torno al INE, el viernes pasado la titular del Ejecutivo federal reconociera que encabeza y representa a un movimiento político, y que interpretara lo sucedido y lo que se ha evidenciado en el Instituto como una acción en contra del movimiento que representa (SIC).

Sin embargo, su responsabilidad es ejercer la jefatura del Estado y gobernar para todos. Sus declaraciones ponen en evidencia que actúa más como dirigente de un partido político que como jefa de Estado.

¿Qué hacer frente a todo esto? Lo mismo que ya hizo la sociedad mexicana cuando el país se encontraba en condiciones muy similares a las que vivimos hoy, solo que entonces bajo el predominio del priismo y ahora bajo la imposición de Morena.

Es decir, hacernos cargo, como ciudadanía, de participar, vigilar a las autoridades electorales y exigirles que cumplan con su responsabilidad y, sobre todo, con los principios de neutralidad, autonomía, independencia y legalidad a los que están obligadas.

Pero también necesitamos una ciudadanía que exija a la oposición cumplir con su papel, señalar las irregularidades y advertir las consecuencias de la concentración del poder en el Ejecutivo federal, que hoy encuentra su reflejo en la concentración de facultades en la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Incluso se realizaron modificaciones legales a modo para otorgar facultades extraordinarias a la presidencia del INE, por encima del carácter colegiado de la institución, permitiéndole nombrar unilateralmente a funcionarios sin considerar al órgano colegiado. Esto nos ha llevado a lo que ahora es evidente: el uso patrimonial de los recursos públicos asignados al Instituto.

Si esto es grave por sí mismo, más grave aún es el deterioro de la credibilidad de una institución que tiene la responsabilidad de organizar una elección cuyos resultados deben ser legítimos y en la que el voto popular debe respetarse cabalmente; de eso depende la paz pública, de eso estamos hablando.

Entonces, ¿el voto importa? Sí, claro que importa.

Como importó en Estados Unidos para expresar el rechazo a un gobierno cuyo desempeño, una parte importante de la ciudadanía, considera contrario a sus intereses, sus derechos y sus tradiciones democráticas.

Como ha significado cambios importantes de gobierno en Europa, en los casos ya mencionados. Y como en México, a lo largo de nuestra propia historia, el voto ha tenido sentido: ha significado un alto a la arbitrariedad y la posibilidad de cambio.

2027 es una nueva oportunidad.