La semana pasada tuve la oportunidad de moderar en Miami una conversación de GRI Institute sobre Latin Fundraising Dynamics, con inversionistas y gestores que participan activamente en los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica para intercambiar perspectivas sobre las dinámicas de atracción de capital e inversión en la región.

De las distintas reflexiones que surgieron durante la conversación, hubo una que llamó especialmente mi atención y sobre la que vale la pena profundizar: hoy resulta difícil analizar por separado cómo se levanta capital, dónde se invierte y cómo, finalmente, se recupera.

El entorno para la inversión inmobiliaria ha cambiado de manera importante. Las tasas de interés siguen condicionando el costo y la disponibilidad del financiamiento, y la incertidumbre hace más complejo tomar decisiones y ejecutar transacciones.

Durante el ciclo anterior, bastaba con identificar un buen activo, obtener financiamiento y alcanzar determinado retorno. Hoy, una oportunidad tiene que demostrar, además, que puede financiarse, ejecutarse y, llegado el momento, refinanciarse o venderse bajo supuestos razonables. Es ahí donde aparece una distinción importante: que exista capital no significa que este sea útil para una determinada inversión. Puede existir deuda, pero no por el monto, plazo o costo que permita al capital de los inversionistas alcanzar el retorno esperado. Una transacción que funcionaba hace algunos meses puede, simplemente, dejar de funcionar.

El problema no es solo el nivel de las tasas, sino la incertidumbre alrededor de ellas. Esto no implica que las transacciones desaparezcan: algunas tendrán que ajustar su precio, otras tardarán más en cerrar y otras simplemente no ocurrirán.

Lo mismo ocurre con el destino del capital. Hablar de Latinoamérica como un solo mercado sirve de poco al momento de invertir: México, Brasil, Colombia y Chile tienen dinámicas muy distintas. Para el capital internacional, además, la comparación no es solo entre países de la región, sino frente a Estados Unidos y otros mercados desarrollados. La pregunta es necesariamente relativa: ¿el retorno adicional compensa los mayores riesgos de moneda, liquidez, regulación y ejecución?

MÁS QUE ESCASEZ DE CAPITAL, ESTAMOS VIENDO SELECCIÓN

En la captación de capital, evitaría concluir que simplemente “no hay capital”.

El capital existe. Lo que cambió es el estándar para acceder a él.

Los inversionistas institucionales tienen más alternativas y pueden darse el lujo de esperar. Hoy, ponen atención en algo mucho más tangible que un retorno proyectado: cuánto capital han recibido efectivamente de sus inversiones anteriores.

Un buen historial de resultados y una tesis atractiva siguen siendo fundamentales, pero ya no bastan por sí solos. Las distribuciones realizadas, la capacidad de ejecución, el gobierno corporativo y la alineación de intereses pesan cada vez más.

En otras palabras, el inversionista ya no solo evalúa dónde colocar su capital. Evalúa, con mucho más cuidado, con quién hacerlo y en qué condiciones.

LA ESTRUCTURA FISCAL Y JURÍDICA TAMBIÉN FORMA PARTE DEL RETORNO

Existe otro elemento al que, en mi experiencia, no siempre se le da el peso que merece cuando se habla de asignación de capital: la estructura fiscal y jurídica de la inversión.

Dos activos con características económicas similares pueden generar resultados muy distintos según cómo se estructuren la entrada, el financiamiento, la tenencia, las distribuciones y la salida. En inversiones transfronterizas, las retenciones, el acceso a los beneficios de los tratados, los impuestos indirectos y la tributación de la salida pueden afectar de manera significativa el rendimiento que finalmente recibe el inversionista.

Por eso, la discusión fiscal no debería comenzar una vez que ya se decidió invertir; debería formar parte de la evaluación misma de la inversión.

Esto no significa diseñar una inversión alrededor de un beneficio fiscal: los fundamentales económicos y la razón de negocios deben seguir siendo el punto de partida, sin embargo, una buena estructura no rescata una mala inversión; una estructura ineficiente, en cambio, sí puede erosionar una parte importante del valor de una buena.

Ahí es donde inversión, financiamiento, impuestos y ejecución transaccional dejan de ser disciplinas separadas.

LA SALIDA COMIENZA EL DÍA EN QUE SE INVIERTE

Donde mejor se observa esta conexión es en las salidas. Con abundante liquidez, era sencillo asumir que un buen activo encontraría comprador o que la deuda podría refinanciarse. Hoy, esas premisas tienen que analizarse desde el inicio.

¿Qué pasa si el activo necesita mantenerse dos años más? ¿Si refinanciar cuesta más de lo previsto? ¿Existe realmente un comprador institucional al final del periodo de inversión?

Además, la estructura de entrada condiciona las alternativas de salida. Vender el inmueble, vender el vehículo que lo mantiene, recapitalizar o salir hacia un vehículo listado, como una FIBRA, pueden tener consecuencias económicas y fiscales muy distintas.

Por eso, la salida no solo debe modelarse financieramente desde el día uno. También debe estructurarse desde el día uno.

Hay algo más: la salida del fondo actual puede determinar la capacidad para levantar el siguiente. Sin distribuciones, los inversionistas tienen menos margen para nuevos compromisos; sin capital devuelto, levantar un nuevo vehículo se vuelve más difícil.

Así se cierra el círculo.

LA PARADOJA DEL CAPITAL LATINOAMERICANO

Hay un ángulo que, en mi opinión, merece más atención: parte del capital que Latinoamérica busca atraer ya existe en la región. Cuando un empresario o una family office vende un negocio, la decisión natural en un entorno de incertidumbre es diversificar: dolarizar, proteger patrimonio y buscar mercados más profundos y líquidos. Para muchos, ese destino es el mercado inmobiliario de Estados Unidos.

La paradoja es evidente: mientras los gestores de la región compiten por capital institucional internacional, parte del capital que generan las desinversiones en la propia región termina financiando inmuebles fuera de ella.

Diversificar es racional. Pero la pregunta para la industria es qué tendría que ofrecer México, o Latinoamérica, para que ese capital se quede o regrese. Probablemente, lo mismo que hoy exige el capital institucional: gobierno corporativo, transparencia, alineación de intereses, estructuras eficientes y rutas de salida creíbles.

La estructura, además, importa en ambas direcciones. Quien invierte desde México en inmuebles en Estados Unidos debe considerar, entre otros temas, FIRPTA (el régimen estadounidense que grava a los inversionistas extranjeros por la venta de inmuebles en ese país y que, por lo general, exige una retención al momento de la venta), la posible exposición al impuesto sucesorio estadounidense, las reglas mexicanas de regímenes fiscales preferentes y la interacción de ambos sistemas a través del tratado. Invertir afuera no elimina la complejidad; la traslada.

Al final, el retorno relevante es el que efectivamente se recibe: después de impuestos y en la moneda del inversionista.

No sabemos cómo evolucionarán las tasas ni cuándo regresará la liquidez a ciertos segmentos. Tampoco hace falta predecirlo para entender el cambio de fondo.

El capital inmobiliario no desapareció, solo se volvió más selectivo con los activos, más disciplinado con los gestores y más exigente con la forma en que entra y sale de una inversión.

En ese entorno, las plataformas capaces de integrar la ejecución local, el financiamiento, la estructura fiscal y jurídica, y una ruta de salida creíble estarán mejor posicionadas para competir por capital, venga de fuera o de la propia región.

Levantar capital, invertirlo y devolverlo ya no son tres conversaciones distintas, son partes de la misma ecuación.