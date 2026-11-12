Refinería de Dos Bocas ayudó a contener inflación en México durante crisis mundial de combustibles: Sener

La secretaria de Energía aseguró que esta estrategia permitió contener las presiones inflacionarias en México.

La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, permitió reducir las presiones inflacionarias en México durante la reciente crisis internacional de combustibles, al incrementar la producción nacional de gasolinas y diésel y disminuir la dependencia de las importaciones, aseguró Luz Elena González, secretaria de Energía.

La titular de Sener detalló durante su comparecencia ante el Senado de la República que Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió no aprovechar el incremento de los precios internacionales de los combustibles para elevar sus ingresos, debido a que el Gobierno federal priorizó la protección del poder adquisitivo de las familias mexicanas.

La funcionaria aseguró que esta estrategia permitió contener las presiones inflacionarias en México, a diferencia de lo ocurrido en otros países, donde los energéticos registraron fuertes incrementos. “Eso fue lo que hizo posible que en este país la inflación no creciera como creció en el resto del mundo”, afirmó.

Además, atribuyó parte de estos resultados a la operación de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

‘México no incrementó el precio de los energéticos en crisis’

“En este país no se incrementó (el precio de los energéticos) en esta crisis, y eso es gracias a Petróleos Mexicanos. Y eso es gracias a que tenemos una refinería como Dos Bocas, que el día de hoy está produciendo más de 270 mil barriles diarios, lo que la convierte en la instalación con mayor volumen de procesamiento del Sistema Nacional de Refinación (SNR)”, dijo.

La secretaria reconoció que Dos Bocas ha enfrentado dificultades operativas durante su puesta en marcha, aunque consideró que estos problemas son habituales en instalaciones de esa magnitud.

“Sí ha tenido, hay que reconocerlo, ha habido problemas, pero en el arranque de cualquier refinería de esa magnitud se presentan problemas. Lo importante es que ahí va”, expresó.

La contribución de Dos Bocas permitió que el procesamiento de crudo en las refinerías alcanzara 1 millón 240 mil barriles diarios durante octubre de 2026, un incremento mensual de 25 por ciento y su mayor nivel desde julio de 2013.

Este resultado estuvo impulsado por trabajos de mantenimiento y modernización realizados en las refinerías Olmeca, Salina Cruz y Tula.

González agregó que Pemex ya solamente importa alrededor de 30 por ciento de los combustibles que comercializa, una proporción que refleja los avances de la estrategia gubernamental para fortalecer la autosuficiencia energética.

Buscan reducir quema de gas al cierre del sexenio

La titular de Sener puntualizó que actualmente Pemex quema aproximadamente 800 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, pero aseguró que el Gobierno federal busca reducir esta práctica prácticamente a cero.

La funcionaria explicó que la petrolera construye infraestructura para aprovechar el gas que actualmente se desperdicia en los campos petroleros y reducir la dependencia de las importaciones.

González detalló que los campos Ixachi, Veracruz, y Bakté, Tabasco, concentran alrededor de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas que actualmente se queman, por lo que Pemex desarrolla infraestructura para incorporarlos al sistema nacional de gasoductos.

Las obras están próximas a concluir y permitirían aprovechar un volumen equivalente al 62.5 por ciento del gas que actualmente quema la petrolera.

La secretaria también reveló que Pemex estudia la posibilidad de extraer gas natural de yacimientos no convencionales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque aclaró que estos proyectos todavía no forman parte del plan estratégico de la empresa.

“Esto no está en el plan actual, pero estamos explorando esa posibilidad dado que compartimos la misma cuenca y que estamos importando el gas natural”, señaló.

Explicó que un comité científico recomendó estudiar la disponibilidad de agua salobre a profundidades superiores a mil 500 metros, sin conexión con acuíferos superficiales, para determinar si existen condiciones ambientales adecuadas para una eventual explotación.

Pemex ya realizó trabajos de perforación para evaluar la calidad del agua subterránea, aunque todavía no existe una decisión para iniciar la extracción comercial.