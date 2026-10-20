Dos Bocas: el reto de Pemex

Han sido meses complicados para Petróleos Mexicanos (Pemex) que lleva Juan Carlos Carpio, ya que prácticamente ha pasado de todo: incendios, inundaciones, protestas, cambios en fin, los números presionados cada día y ahí, la refinería Olmeca comienza a ganar peso en las estadísticas de Pemex.

Juan Carlos Carpio (Especial)

En agosto produjo 109 mil barriles diarios de gasolinas, un incremento anual de 163.6 por ciento, y se colocó por segundo mes consecutivo como la principal productora del país. En diésel también encabezó la lista, con 106.8 mil barriles diarios, equivalentes a 33.7 por ciento del total nacional.

La refinería Olmeca tiene, además, otro pendiente: produjo 37.1 mil barriles diarios de coque en agosto, un volumen que plantea desafíos de almacenamiento, comercialización y aprovechamiento ambientalmente responsable.

La refinería más nueva del país aportó el 24.8 por ciento de la producción de gasolinas del país, superando ampliamente lo elaborado por la refinería Salina Cruz con 82.2 mil barriles diarios, Tula con 72.7, Cadereyta con 57.9, Salamanca con 52.5, Minatitlán con 33 y Madero con 31.4. El 89.1 por ciento de las gasolinas producidas por Dos Bocas correspondieron a gasolina regular, mientras que el 10.8 por ciento restante fue gasolina premium

Son cifras que respaldan la apuesta por reducir las importaciones de combustibles, y en donde no hay que olvidar que es un tema entre Estados Unidos y México. La tarea del titular de Pemex es seguida de cerca por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, que preside el Consejo de Administración de Pemex y tiene un papel central en la conducción institucional y la supervisión estratégica de la petrolera.

La tarea es clara: por un lado, regresar en algún momento a la rentabilidad de Pemex que depende de los costos, la continuidad operativa, el rendimiento de cada barril y la comercialización de los productos; desde mayo que Carpio asumió la dirección es una de las tareas principales en las que se ha enfocado.

Carpio y González Escobar tienen ante sí una tarea complicada, que es seguir el desempeño de Pemex que debe incluir producción, costos, rentabilidad, seguridad y resultados verificables. Porque Pemex necesita producir más, sí, pero también demostrar que puede hacerlo con eficiencia, disciplina financiera y control de riesgos.

Y ahí, sigue la piedra en el zapato, ya que aún cuando la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, activó los protocolos de emergencia, muestra que la seguridad no puede quedar en segundo plano, y que en general el tema sigue siendo en Pemex de mantenimiento, prevención y confiabilidad operativa.

Banamex toma fuerza en los mercados

Fernando Chico Pardo (Especial)

La nueva etapa de Banamex comienza a mostrar movimientos concretos. De entrada, toda la familia Chico Pardo, encabezada por Fernando Chico Pardo, hoy presidente del grupo, trabajan de la mano en programar los cambios que se harán para ganar mayor presencia en el mercado y sobre todo, en fortalecer su posición financiera y preparar el terreno para una nueva fase de crecimiento.

La colocación de 900 millones de dólares en bonos de capital híbrido AT1 es una señal relevante de esa estrategia, porque la operación tuvo una demanda superior al monto ofrecido y atrajo inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, además de que los instrumentos pagan una tasa anual de 9.50 por ciento y permitirán reforzar la estructura de capital de la institución.

La operación fue llevada por Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas de Banamex, y es la segunda operación exitosa del banco en los mercados internacionales durante este año en un entorno de volatilidad, lo que habla de la confianza que se tiene en el futuro del banco, que representa algo importante para una institución que atraviesa una transformación accionaria y operativa. El acceso al financiamiento internacional y la confianza de los inversionistas serán fundamentales para respaldar sus planes de expansión.

Hoy la familia Chico Pardo encabeza los esfuerzos, pero no hay que olvidar que detrás están fondos y grandes grupos atentos al desempeño y desarrollo de uno de los bancos más emblemáticos del país.

Se expande Kapital

René Saúl (Especial)

Al banco que hay que seguir de cerca, es a Kapital Bank que tiene al frente en México a René Saúl, ya que no sólo en nuestro país ha consolidado su presencia y compite fuerte en el segmento de las Pymes, sino que va más allá de nuestras fronteras, pues la autoridad financiera de Colombia dio luz verde a la constitución de Kapital Compañía de Financiamiento, como primer paso regulatorio relevante para su proyecto bancario en ese país, lo que forma parte de su estrategia de expansión internacional.

En ese país ya opera mediante soluciones de financiamiento empresarial y busca ampliar su oferta hacia productos de ahorro, captación y crédito para pequeñas, medianas y grandes empresas. La intención es replicar gradualmente el modelo tecnológico y financiero que ha desarrollado en México.

Apenas hace un mes el grupo financiero anunció un nuevo financiamiento por 125 millones de dólares, entre capital y deuda, con la participación de fondos internacionales para fortalecer su plataforma de inteligencia artificial y de manera paralela anunció la adquisición por 30 millones de dólares de Woz Code, empresa tecnológica estadounidense especializada en inteligencia artificial, con la que busca fortalecer sus capacidades de análisis de datos, automatización y desarrollo de servicios financieros, incluyendo México y Colombia. Va por buen camino.

Más vuelos a Quintana Roo

Ayer contabámos de la crisis en el sector aéreo, sobre todo en Tulum. Ahora para ampliar la conectividad aérea del Caribe mexicano para la temporada invernal, habrá nuevas rutas y frecuencias internacionales desde Canadá, Estados Unidos y Europa, además de conexiones nacionales hacia los aeropuertos de Cancún y Tulum.

Mara Lezama Espinosa (Especial)

Las operaciones serán a cargo de aerolíneas como Air Canada, Air Transat, Flair, Porter, Breeze, Air France, Neos, Viva Aerobus y Volaris, y comenzarán en distintas fechas entre octubre de 2026 y enero de 2027, en el estado de Quintana Roo de Mara Lezama Espinosa, que necesita recuperar los turistas perdidos.

En el ámbito nacional se añaden enlaces a dos polos turísticos: Acapulco–Cancún de Viva Aerobus y Los Cabos–Cancún de Volaris. Por su parte, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto ampliará sus conexiones internacionales principalmente con ciudades canadienses como Montreal, Toronto, Calgary y Quebec, además de la ruta Newark–Tulum desde Estados Unidos; mientras en lo nacional, Mexicana sumó 24 frecuencias a Tulum desde el AIFA, que habrá que ver cuánto tiempo se mantienen.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.