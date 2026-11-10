Pemex invertirá 1.8 billones de pesos con recursos propios

Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla un plan de inversión superior a 1.8 billones de pesos para el periodo 2025-2030, con el objetivo de fortalecer la exploración de hidrocarburos, recuperar la producción petrolera y modernizar su infraestructura de refinación y petroquímica.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Juan Carlos Carpio, director general de Pemex , explicó que estos recursos provendrán de la propia empresa y estarán destinados a proyectos estratégicos que permitan incrementar la producción de petróleo a 1.8 millones de barriles diarios hacia 2028.

“Tenemos un plan de inversión de más de 1.8 billones de pesos para 2025-2030, con recursos propios, en nuestros ejes fundamentales, actividad exploratoria, extracción de hidrocarburos y mantenimientos permanentes del Sistema Nacional de Refinación”, señaló el directivo.

Uno de los principales destinos del programa de inversión será la actividad exploratoria, mediante la adquisición de 58 mil kilómetros cuadrados de información sísmica tridimensional y procesamiento de otros 109 mil kilómetros cuadrados.

Además, Pemex contempla la perforación de 145 pozos exploratorios , de los cuales 69 serán terrestres y 76 marinos, con la expectativa de incorporar nuevas reservas por 2 mil 462 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

En materia de extracción, la petrolera concentrará sus esfuerzos en 305 campos maduros, principalmente Maloob, Zaap, Ek, Ayatsil, Yaxché y Bakté, mediante miles de intervenciones para mantener los niveles de producción, reactivar pozos cerrados y mejorar los factores de recuperación de hidrocarburos.

“Además, con relación a los proyectos Zama y Trion avanzamos hacia 1.8 millones de barriles diarios en 2028”, agregó Carpio.

El programa también contempla inversiones para el mantenimiento permanente de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR), así como la conclusión del proyecto de aprovechamiento de residuales de Salina Cruz, y la rehabilitación de tambores de coquización en Cadereyta, Madero y Minatitlán.

Adicionalmente, Pemex prevé concluir la rehabilitación de las instalaciones petroquímicas de Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de fortalecer sus sistemas de almacenamiento y transporte mediante intervenciones en tanques y ductos y fortalecer el programa de fertilizantes.

(El Financiero)

Bajarán apoyos federales a Pemex 64 por ciento

En la rendición de cuentas ante diputados, Carpio Fragoso aseguró que las aportaciones del Gobierno Federal a Pemex presentarán una reducción de 64 por ciento durante 2027.

“En 2027 necesitaremos 64 por ciento menos aportaciones del Gobierno Federal; aportaciones cuyo único y exclusivo destino es el pago de la deuda financiera de mercados internacionales, sin considerar intereses”, señaló ante la comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Este año, las aportaciones del Gobierno autorizadas fueron de 263 mil millones de pesos, mientras que para el próximo año la solicitud será de 81 mil millones de pesos, detalló.

Respecto a la deuda de proveedores y contratistas, el director de Pemex aseguró que entre 2025 y 2026 ya se han pagado 952 mil mdp.

“El 2025 está cubierto al 99 por ciento de los adeudos, mientras que en 2026 ya se viene pagando de manera regular, además, hacia el cierre del año, (trabajamos) con Hacienda una segunda parte del programa de pago a proveedores que se diseño el año pasado”, dijo.

Aseguró que el 74 por ciento de las deudas con proveedores corresponden a recursos propios de Pemex , mientras que el 26 por ciento son del vehículo de inversión creado por Banobras y Hacienda.