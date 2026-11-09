Tomate verde, ‘por los cielos’: Inflación en México se acelera a 3.75%, más de lo esperado en octubre

La inflación anual de México se aceleró más de lo esperado en octubre, lo que probablemente intensificará el escrutinio de la decisión de Banxico la semana pasada de recortar las tasas de interés ante las persistentes presiones inflacionarias.

Los precios al consumidor aumentaron un 3.75 por ciento en octubre con respecto al año anterior, según informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra superó las 23 estimaciones de una encuesta de economistas realizada por Bloomberg, que arrojaron una mediana del 3.65 por ciento, y también el 3.45 por ciento registrado en septiembre.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía y que el banco central sigue de cerca, se aceleró hasta el 3.80 por ciento interanual. Los economistas habían pronosticado un 3.78 por ciento, frente al 3.75 por ciento registrado en septiembre.

¿Qué alimentos y servicios subieron más de precio en octubre?

Durante octubre, los productos y servicios que registraron los mayores incrementos de precio en México fueron el transporte aéreo, con un alza de 26.36 por ciento; la calabacita, que subió 23.22 por ciento, y la electricidad, con un incremento de 18.51 por ciento.

También destacaron los servicios profesionales, cuyos precios aumentaron 9.88 por ciento, así como el jitomate, con 9.68 por ciento, y los servicios turísticos en paquete, con 8.72 por ciento.

En el caso de los alimentos, el tomate verde registró uno de los encarecimientos más pronunciados, con un aumento mensual de 35.58 por ciento, mientras que el huevo subió 2.16 por ciento. Otros productos y servicios que presionaron los precios fueron el gas doméstico LP, con un alza de 3.67 por ciento, y la vivienda propia, con un incremento de 0.26 por ciento.

Banxico reduce su tasa de referencia en un cuarto de punto

Banxico, como se conoce al banco central, redujo su tasa de referencia en un cuarto de punto la semana pasada en una decisión dividida, una medida que reavivó el debate sobre si los responsables de la política monetaria están flexibilizando la economía demasiado rápido antes de que la inflación haya regresado de manera sostenible al objetivo del banco del 3 por ciento, más o menos un punto porcentual.

El consejo del banco central, compuesto por cinco miembros, también modificó su orientación prospectiva, indicando que es probable que la nueva tasa se mantenga sin cambios durante un “período prolongado”. Argumentaron que mantener los costos de endeudamiento en el nivel actual ayudaría a que la inflación converja hacia el objetivo, si bien reconocieron que los riesgos para las perspectivas siguen inclinándose al alza.

La reciente reactivación de la actividad económica complica aún más el panorama, ya que el producto interno bruto se expandió un 3.2 por ciento en el tercer trimestre con respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde 2023. El Banco de México ha sostenido que la economía aún opera por debajo de su potencial, lo que limita la inflación impulsada por la demanda, pero una fortaleza sostenida podría dificultar la sostenibilidad de este argumento.