Lluvias en México e inflación ‘asfixian’ ventas de tiendas en el tercer trimestre de 2026

Las fuertes lluvias y la inflación tienen impacto en resultados negativos de las ventas de tiendas a lo largo del país.

Las lluvias en México , el encarecimiento sostenido de los artículos y la cautela de los compradores complican el panorama financiero de corporativos como La Comer, Soriana, Chedraui, Walmart , Palacio de Hierro, Liverpool, FEMSA Comercio y Arca Continental.

El desafío común para estas compañías radica en sostener sus ingresos dentro de un mercado donde los hogares priorizan la canasta básica y restringen drásticamente sus adquisiciones discrecionales.

“La debilidad del consumidor continúa afectando a toda la industria, aunque hay factores que permiten la resiliencia como el bajo nivel de desempleo y los aumentos al salario mínimo , también hay otras condiciones que deterioran el sentimiento del consumidor, por ejemplo, la temporada de lluvias que limita el tráfico en tiendas, el encarecimiento acumulado de los precios y la incertidumbre general macroeconómica”, advirtió Ariel Méndez Velazquez, analista bursátil del Grupo Financiero Ve por Más.

Esta dinámica se refleja en los datos recientes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) , que reportó un aumento nominal del 1.4 por ciento a Tiendas Iguales (TI) en el acumulado de los primeros nueve meses del año. Sin embargo, tan solo en el mes de septiembre, los ingresos retrocedieron 0.9 a unidades comparables, lo que se tradujo en un desplome del 2.46 por ciento en ventas reales al descontar la inflación en cada sector.

“En el caso de las tiendas departamentales, el consumo discrecional sigue presionado ante la necesidad de los consumidores de priorizar productos de la canasta básica , y en el caso de autoservicios, responde más a un factor climático de débil tráfico en tiendas”, explicó Méndez.

(El Financiero)

El Niño y las lluvias impactan al consumo en México

En un reporte, agregó que el consumidor en México se enfrenta a un dinamismo económico ralentizado, con el turismo aminorado por El Niño , las lluvias, y el tipo de cambio, esto como presiones al consumidor.

“Durante el trimestre, se registraron presiones en la inflación por el alza del precio del petróleo y combustibles, además de la volatilidad en algunas materias primas, como granos y carne, además, las empresas siguen con presiones operativas por costos laborales. Nos obstante, las empresas buscan ser más eficientes en costos y gastos para evitar un impacto mayor a nivel operativo”, explicó Mendez Velázquez en su reporte.

De acuerdo con su análisis Previo Reportes Trimestrales 3T 2026, Puerto de Liverpool y Suburbia mantendrán un desempeño débil, mientras que el consenso anticipa que Chedraui sufra una disminución del 0.8 por ciento afectada por la baja actividad turística en el sur-sureste del país y la presión económica sobre la comunidad hispana en Estados Unidos.

Para Walmart de México y Centroamérica, la correduría prevé un crecimiento del 3.9 por ciento en sus ingresos, nivel alineado a la inflación pero presionado por el bajo flujo de clientes.

En contraste, las ventas de FEMSA podrían aumentar alrededor del 7 por ciento impulsadas por la cadena OXXO , aunque con un dinamismo moderado por las precipitaciones.

El especialista subrayó que las corporaciones enfrentan, de manera generalizada, efectos cambiarios adversos y volatilidad en las materias primas.

Los factores climáticos y fiscales han golpeado especialmente a los formatos de conveniencia. “Cuando está lloviendo la gente no se baja del coche, no camina a la tienda para comprar. Entonces, en años de lluvia tan fuertes sí vemos una afectación en ciertas zonas del país, afectando el consumo de bebidas, principalmente”, advirtió Ricardo Kolteniuk, director de finanzas y administración de Circle K México.

A esto se suma el alza del IEPS , que provoca que el cliente pase de comprar cajetillas de 20 a 14 tabacos y reduzca el consumo de destilados.

Hacia el cierre de año, Valmex Casa de Bolsa proyecta que las promociones comerciales amortiguarán la caída, aunque una recuperación duradera requerirá mayor confianza e ingresos reales.

“Para las empresas, las campañas promocionales pueden mejorar la rotación de inventarios y el flujo de efectivo, aunque descuentos más agresivos también pueden comprimir los márgenes. Para los hogares, el financiamiento facilita la compra inmediata, pero compromete una parte del ingreso futuro”, explicó Gerónimo Ugarte, economista en jefe de la institución, quien concluyó que el Buen Fin generará un repunte relevante.