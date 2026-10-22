Megacable quiere acuerdos con América Móvil a la espera de venta de AT&T a Televisa

Megacable espera una fuerte inversión de Televisa y Fintech Holdings en AT&T si se autoriza su compra.

Megacable buscará ampliar sus opciones de conectividad móvil mediante nuevos acuerdos con América Móvil de Carlos Slim para ganar participación de mercado en el segmento móvil tras la compra de AT&T México por Grupo Televisa y Fintech Holding.

Enrique Yamuni, director general de Megacable, explicó que la compañía mantendrá su expansión en servicios fijos y fortalcerá su operación móvil, en la que ya ofrece telefonía celular a través de redes de terceros.

“Principalmente somos un operador virtual utilizando la red de Altán Redes, aunque también usamos la red de AT&T. Y estamos por firmar convenios también con Telcel para usar su red”, detalló el ejecutivo en entrevista con El Financiero.

El directivo detalló que, con dicha estrategia, buscarán dar mayor impulso a Megamóvil, el negocio celular de la compañía, que actualmente suma más de 800 mil usuarios.

“Nosotros nos hemos enfocado más en el servicio de pospago, no en el prepago. Entonces ya tenemos un buen número”, afirmó en tras su participación en la Convención Nacional 2026 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).

El directivo agregó que la venta de AT&T México por 2 mil millones de dólares a Grupo Televisa y Fintech Holdings no representa, por sí misma, un riesgo para la competencia, pues la operación apunta a fortalecer al operador móvil mediante inversiones.

“AT&T lo compraron para crecerlo, no lo compraron para desaparecerlo. Lo compraron para mejorarlo, para invertir. Yo supongo que van a invertir, y tienen que invertir una cantidad importante para hacerlo competitivo”, afirmó el también expresidente de Canieti.

Sin embargo, detalló que Megacable mantiene pendiente la continuidad de las condiciones comerciales que AT&T ofrece a los operadores móviles virtuales, un punto relevante para empresas como la suya, que dependen de infraestructura de terceros para prestar servicios celulares.

“Esperamos que Televisa mantenga la oferta para los operadores virtuales móviles, que es la que tiene actualmente AT&T. Ahorita no sabemos, no tenemos un conocimiento de que no la vaya a seguir teniendo”, advirtió.