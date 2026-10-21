Ingresos de AT&T México crecen 13.2% en 3T26, previo a venta de activos a Televisa y Fintech Holdings

AT&T, el gigante estadounidense de telecomunicaciones móviles, informó que durante el tercer trimestre de 2026 sus ingresos en México crecieron 13.2 por ciento, al alcanzar un valor por mil 240 millones de dólares, es decir 145 millones de dólares más que lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la empresa dirigida todavía en México por Mónica Aspe Bernal, este resultado comprende la totalidad de sus operaciones en el país hasta el 30 de septiembre del presente año, previo al anuncio de la venta de sus activos a Grupo Televisa y Fintech Holdings.

“El 13 de octubre de 2026, AT&T firmó un acuerdo para vender su negocio de telefonía móvil en México, que comprende la totalidad del segmento de Latinoamérica. Al 30 de septiembre de 2026, AT&T aplicó la contabilidad de activos mantenidos para la venta en sus operaciones continuas”, refirió la empresa a sus accionistas.

En su reporte financiero correspondiente al tercer cuarto del año, la empresa afirmó que, al resultado positivo de sus ingresos, se sumó el alza en su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés), que tuvo un desempeño sólido, al alcanzar un valor de 236 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 18.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Con este resultado, la empresa de telecomunicaciones móviles, que actualmente se ostenta como el segundo operador móvil con el mayor número de clientes en México, sumó 27 trimestres consecutivos con un incremento en su flujo operativo.

“El beneficio operativo fue de 45 millones de dólares, 23 millones más que el año anterior. EI EBITDA fue de 236 millones de dólares, 37 millones más que el año anterior”, detalló la firma de telecomunicaciones.

Finalmente, la empresa refirió que los gastos operativos aumentaron un 11.4 por ciento interanual debido a tipos de cambio desfavorables, mayores gastos por deudas incobrables y mayores costos de equipos.