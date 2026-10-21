México desperdicia 30 millones de toneladas de comida al año

Los centros comerciales son señalados por la gente como los principales espacios de desperdicio de comida en México.

México enfrenta una severa paradoja alimentaria: mientras corporativos como Alsea , PepsiCo y Walmart amplían sus redes operativas para rescatar productos aptos para el consumo, el país desperdicia alrededor de 30 millones de toneladas de comida al año , la cifra más alta de América Latina.

“Estamos hablando que el desperdicio es de una gran magnitud, de 2.5 millones de dólares al cesto de la basura, porque la tendencia nos dice que el desperdicio va en aumento en lugar de ir disminuyendo y esto también nos habla de una sobreproducción que estamos actualmente teniendo en diferentes zonas e industrias del país”, advirtió Clarisa Fonseca, gerente nacional de Comunicación de la Red de Bancos de Alimentos de México (Red Bamx), en entrevista.

Frente a este escenario, la Red Bamx implementa alianzas de logística inversa con diversas cadenas de autoservicio para asegurar la entrega rápida de insumos a comunidades vulnerables antes de su fecha de caducidad.

Fonseca detalló que los principales motivos de donación obedecen a políticas de responsabilidad social, errores de etiquetado o baja rotación estacional, lo que permite armar paquetes que contienen hasta un 60 por ciento de frutas y verduras, combinado con otro 50 por ciento de productos de larga duración como arroz y frijol.

El sector minorista destaca como un aliado clave en esta infraestructura de rescate. “Walmart es de nuestros principales donadores, con Walmart rescatamos todas las tiendas de tu servicio incluidos Bodegas y Sam’s Club y adicional la Fundación Walmart también contribuye donando en económico para poder implementar las capacidades de nuestros bancos”, detalló Fonseca sobre la estrategia corporativa.

Para dicha cadena minorista, mitigar la merma representa un pilar indiscutible dentro de sus metas de impacto ambiental .

“Hay muchos avances en diferentes materias, en temas de reducción de emisiones , de residuos, de desperdicio de alimentos, de cómo estamos fomentando economía circular en nuestras operaciones, pero aún tenemos un camino por recorrer y estamos trabajando con nuestros los principales aliados que son nuestros proveedores”, señaló Ksenia Portnova, subdirectora de Sustentabilidad para Walmart México y Centroamérica.

(El Financiero)

Fundaciones buscan frenar el desperdicio de comida en México

El esfuerzo se extiende a otros grandes jugadores del mercado. Durante 2025, Fundación Alsea donó cuatro unidades de rescate, entregó 33 toneladas de alimento básico y apoyó la construcción de dos bancos de alimentos, mientras que Fundación PepsiCo inyectó 8 millones de pesos a la Red Bamex.

En términos de volumen, el campo agrícola aporta la mayor cantidad de bienes recuperados, seguido por la industria procesadora —con firmas como Nestlé, Kellogg’s o Danone—, las tiendas de autoservicio y el sector de la hospitalidad.

En el caso de hoteles y restaurantes , la recuperación opera mediante una aplicación móvil que vincula a los establecimientos comerciales con las instituciones benéficas más cercanas.

“Para garantizar la inocuidad, solo se rescata materia prima o alimentos preparados que no hayan salido de la cocina ni tenido contacto con las mesas de los comensales, los cuales se sellan al alto vacío bajo estrictos manuales de procedimiento y etiquetado para prevenir alergias”, añadió la gerente de la Red Bamx.

A pesar de estas iniciativas, el reporte Percepción de desperdicio de alimentos en América Latina 2026, elaborado por la plataforma Cheaf, revela que siete de cada diez mexicanos señalan a los supermercados como los principales responsables del problema, seguidos por los hogares.

“Esto convierte al retail en el actor sobre el que existe la expectativa más clara, aunque los resultados tampoco plantean una responsabilidad exclusivamente empresarial. Aproximadamente uno de cada tres participantes incluye a gobiernos, hogares o restaurantes y pequeños comercios”, destacó el documento.

La desinformación sigue siendo el principal obstáculo para frenar las pérdidas, aun cuando existen más de 4 mil empresas aliadas y avances en la Ley de Economía Circular que favorecen la donación sobre la destrucción. Según el estudio de Cheaf, más de la mitad de los encuestados considera necesario crear estímulos para rescatar mercancía, mientras que solo una de cada diez personas sugiere aplicar multas a las empresas.