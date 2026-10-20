Alsea retoma crecimiento en el tercer trimestre; ingresos suben 2%

'México fue uno de los principales motores de esta recuperación', resaltó Alsea. (Foto: Cuartoscuro)

Los ingresos consolidados de Alsea crecieron 2 por ciento en el tercer trimestre del año al totalizar 21 mil 397 millones de pesos, impulsados por el mercado mexicano y una mejora en la operación de Starbucks.

“México fue uno de los principales motores de esta recuperación, con una evolución favorable en nuestras principales marcas, apoyada por la fortaleza de nuestro portafolio, la recuperación del tráfico y una sólida ejecución comercial. Con estos resultados, retomamos el ritmo de crecimiento con el que iniciamos el año”, señaló Christian Gurría, CEO de la compañía.

Starbucks México registró una recuperación importante, con un crecimiento de 3.1 por ciento en ventas mismas tiendas, lo que representa un cambio en la tendencia de 500 puntos base respecto al trimestre anterior.

“Después de la Copa Mundial, el tráfico se recuperó gradualmente y se fortaleció hacia el cierre del trimestre gracias a un sólido calendario comercial, que incluyó la campaña de Peanuts, el lanzamiento del Unicorn Frappuccino y nuestra plataforma de bebidas de calabaza de temporada” explicó Gurría.

¿Cómo ayudó Starbucks a incrementar ingresos de Alsea?

De acuerdo con Alsea, Starbucks mantuvo su participación de mercado frente a 2025, con la apertura de 57 unidades en los últimos 12 meses y retornos sobre la inversión superiores al 30 por ciento.

Por su parte, en el segmento de Restaurantes de Servicio Completo (FSR), Alsea mantuvo un sólido desempeño en México y Europa, impulsado por la evolución favorable de sus marcas y una mayor efectividad comercial.

“El segmento acumula más de tres años de crecimiento sostenido, respaldado por la calidad e innovación de producto, las plataformas de valor, preferencia de nuestros clientes y una estrategia promocional más selectiva, que continúan impulsando el tráfico y la frecuencia”, consideró el director general de la compañía.

En lo que va del año, la generación de flujo de efectivo de Alsea ha mostrado una progresión positiva, apoyada por eficiencias en el capital de trabajo y una inversión más disciplinada.

De hecho, el flujo operativo de Alsea fue de 4 mil 426 millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 0.7 por ciento anual. Mientras que la utilidad neta se elevó 48.5 por ciento en el tercer trimestre del 2026.