Pagos Digitales y Electrónicos: ¿En qué lugares será obligatorio el uso de tarjeta?

Este martes 20 de octubre, el Senado aprobó el pago electrónico. ATDT iniciará digitalización de pagos en gasolineras y carreteras (Foto: MANUEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO)

Las gasolineras y las carreteras serán los primeros blancos de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada esta tarde en el Senado de la República, afirmó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

“Vamos a iniciar con la digitalización de pagos de sectores estratégicos, tal y como se ha anunciado (…) vamos a esperar que, con esta nueva ley, tengamos una reducción paulatina del uso de efectivo, específicamente en gasolineras y carreteras”, señaló el funcionario federal.

¿En qué comercios se podrá pagar con CoDi?

Durante la inauguración de la Convención Nacional 2026 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Merino señaló que la aprobación de esta ley permitirá impulsar CoDi como medio de pago en pequeños establecimientos, supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia, además de instituciones públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Este es un esfuerzo también colaborativo del Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Agencia de Transformación Digital para garantizar la adopción masiva de un sistema de pagos digitales”, afirmó Peña Merino.

¿Cuándo deben adaptarse los bancos a la Ley de Economía Digital?

Detalló que el plazo para que la mayor parte de los bancos cumplan con la normativa vence el 14 de diciembre de este año, misma que permitirá homologar la experiencia de usuario en las aplicaciones bancarias y facilitar la bancarización.

Asimismo, dijo que la disposición busca ampliar las posibilidades de las cuentas simplificadas N2, que no requieren Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para su apertura.

“Y que permite que el límite de dinero que puedes tener en esa cuenta pueda crecer hasta 125 mil o poco más de 125 mil pesos, si se trata de pagos en transferencia digital”, explicó.

Finalmente, Peña Merino sostuvo que, tras la aprobación de esta nueva Ley, el reto será facilitar el uso de una infraestructura financiera existente y extenderla a más operaciones cotidianas, con la incorporación gradual de comercios y servicios a los medios de pago electrónicos.