‘Digíte su NIP’: Senado aprueba Ley de pagos digitales y oposición advierte un alza de precios

Por mayoría de 73 votos, el Senado concluyó el trámite legislativo para crear la Ley de Economía Digital, que tiene como objetivo promover los pagos electrónicos, a fin de modernizar el sistema financiero.

¿Cuáles son los beneficios de pagos electrónicos?

La iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo considera que la adopción de medios de pago electrónicos y digitales genera beneficios en términos de eficiencia, seguridad y reducción de costos de transacción.

Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía, expuso que fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas.

“Incorporar medios digitales de cobro representa la posibilidad de ampliar sus modalidades de pago, facilitar las ventas a distancia, reducir tiempos de operación y generar registros verificables de sus ingresos. Registros que a su vez pueden contribuir a que las instituciones financieras conozcan mejor la actividad económica de los establecimientos y cuenten con mayores elementos para evaluar sus posibilidades de financiamiento”.

¿Por qué la oposición rechaza los pagos digitales?

José Máximo García, del PAN, afirmó que esta ley sólo hará una “inflación digital por decreto” e incluso podría castigar al pequeño comerciante, pues los obliga a estar declarando ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Obligar a una PyME, a un comerciante de mercado a cobrar exclusivamente por medio digital significa forzarlo a contratar internet, rentar una terminal, pagar comisiones bancarias que van del 1.5 al 4.5 por cada venta. ¿Y quién pagará este plato roto? El consumidor final. Como el pequeño comercio no puede absorber ese costo, le va a subir el precio al huevo, a la leche, a las tortillas”.

Claudia Anaya, del PRI, cuestionó que el Banco de México no esté haciendo observaciones a esta ley, pues tiene cuatro antinomias con la Ley Monetaria.

“Aunque en la exposición dice que esta ley se implementará con gradualidad, en los artículos ninguno menciona eso, por el contrario, en los artículos menciona su aplicación inmediata, menciona que la Secretaría de Hacienda posteriormente emitirá una lista de sectores por donde comenzarán a hacerse obligatorios los pagos digital.

Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, indicó que sólo es otra forma de sacar más dinero a los ciudadanos.

“Lo que es una realidad es que el gobierno ya no haya de dónde sacarle dinero a los mexicanos. Esta iniciativa es para eso, para sacarle el dinero a todos, insisto, las personas que van al día, que usan el efectivo como una manera de sobrevivir ante una economía devastada, lastimada y silenciosa”.

Gerardo Fernández Noroña, de Morena, defendió que en el fondo su defensa está hacia la corrupción.

“Es a los corruptos que reciben dinero en efectivo es a quien defienden, porque si hay constancia del dinero que reciben y ese dinero no checa con sus ingresos, pues evidentemente ahí hay actos de corrupción”.