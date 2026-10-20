México avanza en transparencia inmobiliaria global

Con mejoras e impulsados por la digitalización de registros de propiedad, datos sobre sectores inmobiliarios alternativos y normas más claras sobre eficiencia energética, los mercados inmobiliarios más evolucionados soportan su liderazgo en el ranking global de transparencia.

De acuerdo con el Índice Global de Transparencia Inmobiliaria (GRETI) 2026 de la firma JLL, México logró avanzar en transparencia inmobiliaria entre los mercados altamente posicionados que captan el 80 por ciento de la inversión directa.

El informe bienal, publicado por primera vez en 1999 y en su decimocuarta edición, evalúa 88 países y 146 ciudades a través de 260 factores agrupados en cinco niveles de transparencia, desde “Altamente Transparente” hasta “Opaco”.

Lo revelado por el documento es importante porque amplió la lista de sectores alternativos y revisó la lista de temas de sostenibilidad con nuevas preguntas sobre el uso de energía y la eficiencia energética de los edificios; estándares de referencia de rendimiento energético; bases de datos y estándares de emisiones de edificios; y la presentación de informes sobre riesgos climáticos.

La disponibilidad y el costo de la energía han pasado de ser consideraciones secundarias a factores determinantes en la selección de ubicaciones, la viabilidad del desarrollo y el rendimiento de los activos.

“Los índices de transparencia en cuanto a normas de rendimiento de los edificios, seguimiento del consumo energético y suministro eléctrico se encuentran entre los elementos que más han mejorado en el índice de este año, dado que la Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda mundial de electricidad podría crecer un 40% o más para 2035”, reconoce Ernesto Rodríguez, CEO de JLL México.

En general, el reporte no sólo concluye que los mercados inmobiliarios más transparentes del mundo continúan distanciándose del resto, sino que el volumen de transacciones en los 13 países clasificados como “Altamente Transparentes” creció un 64% en los últimos dos años, es decir 20 puntos porcentuales más rápido que el resto del mundo.

“Este grupo representa ahora el 56% del mercado inmobiliario global que genera ingresos y más del 80% de la inversión directa”, destaca.

Asimismo, dos tercios de los mercados analizados por el documento experimentaron mejoras, impulsadas por la digitalización de los registros de la propiedad, una mayor cantidad de datos sobre sectores inmobiliarios alternativos y normas más claras sobre eficiencia energética.

En este sentido, México se encuentra entre los mercados que registraron avances, junto con países como Colombia, Kenia y Catar.

A nivel regional, Asia-Pacífico lidera la mejora regional, impulsada por India, Vietnam, Corea del Sur, Australia y Tailandia, que representan la mitad de los 10 países que más han mejorado a nivel mundial este año.

En esta región, las principales ciudades de India han ascendido aún más en la categoría de “Transparente” gracias a la expansión de su infraestructura digital y la actividad en los mercados cotizados.

Tecnología y transparencia trascienden

Por su parte, los mercados del Golfo mantienen una década de progreso. Arabia Saudita, Dubái, Abu Dabi y Catar figuran entre los que más han mejorado, a pesar de las perturbaciones geopolíticas en la región.

En específico, Arabia Saudita, como parte de su estrategia Visión 2030, impulsa la digitalización del gobierno, incluyendo bases de datos centralizadas de alquileres, precios de venta y volúmenes de transacciones.

Issam Kazim, CEO of Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, asegura que la velocidad en proveer los medios a los stake holders vinculados en la expansión de esta ciudad es importante.

“Para una ciudad donde lo imposible no existe porque trabajamos en reconocer nuestro tamaño, la generación de talento es el principal desafío que enfrenta el crecimiento”, asegura.

Respecto al índice de transparencia de JLL, entre otros lugares Australia y Canadá introducen actualmente nuevos códigos de construcción para reducir la demanda energética y prepararse para la distribución descentralizada de energía, mientras que una importante revisión de la Ley de Conservación de la Energía de Japón exigirá que todos los edificios nuevos cumplan con estrictos estándares de eficiencia.

Una lista cada vez mayor de países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, India, Japón, Australia, Canadá y Brasil, también están adoptando requisitos para que las empresas divulguen públicamente su estrategia y gestión de riesgos en materia de sostenibilidad, uso de energía y riesgo climático.