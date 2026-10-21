América Móvil, de Carlos Slim, ve a Televisa como ‘competidor fuerte’ tras compra de AT&T México

América Móvil, la empresa de telecomunicaciones del magnate Carlos Slim, prevé que Grupo Televisa se convertirá en un fuerte competidor en el mercado mexicano de telefonía móvil tras la adquisición de los activos de AT&T México, por lo que mantendrá su estrategia de inversiones, cobertura 5G y expansión comercial.

“Creo que AT&T era un competidor fuerte que hacía muchas cosas. Es una de las compañías más grandes de Estados Unidos y tiene una presencia importante en México. Creo que Televisa también será un competidor fuerte”, afirmó Daniel Hajj Aboumrad, director general de América Móvil, durante una conferencia con analistas para presentar los resultados correspondientes al 3T26.

El ejecutivo detalló que, a pesar de este movimiento en el sector, la empresa controlada por la familia Slim continuará con el fortalecimiento de su infraestructura y la calidad de su servicio para competir en el mercado nacional de las telecomunicaciones móviles.

“Al final del día, necesitamos seguir haciendo lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Debemos tener la mejor red, realizar buenas inversiones, ampliar la cobertura 5G y ofrecer un servicio de buena calidad”, sostuvo ante analistas.

¿Qué espera América Móvil de la compra de Grupo Televisa y Fintecha a AT&T?

Hajj Aboumrad reconoció que todavía no existe claridad sobre los cambios que realizarán Grupo Televisa y Fintech Holdings, ni sobre la estrategia que llevarán a cabo ambas compañías una vez que tomen el control del que hoy es considerado como el segundo operador móvil con mayor número de usuarios. Por ello, América Móvil esperará a que se autorice la operación para conocer los siguientes pasos de su nuevo rival.

“No sabemos exactamente qué van a hacer, qué van a cambiar ni cuál será su estrategia. Habrá que ver qué sucede cuando se autorice la operación y asuman el control de la compañía”, indicó.

Como parte de su estrategia competitiva, América Móvil también buscará fortalecer su capacidad comercial mediante la capacitación de personal, la contratación de vendedores y la ampliación de su red de distribuidores.

“Estoy seguro de que Televisa también será un competidor fuerte. Por eso, debemos continuar con nuestra estrategia, reforzar las inversiones, capacitar a nuestro personal, contratar más vendedores y ampliar nuestra red de distribuidores”, concluyó.