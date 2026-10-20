Prudential venderá filial en México y Brasil por 4 mil mdd

Prudential Financial acordó vender sus filiales en Brasil y México al Grupo CNP Assurances por 4.025 millones de dólares en efectivo.

La operación forma parte del plan de Prudential para salir de los mercados emergentes, según un comunicado emitido el martes. Prudential prevé destinar los fondos obtenidos a invertir en “oportunidades de crecimiento de máxima prioridad” en los mercados de Estados Unidos, Japón y Europa.

Para CNP, la operación permitirá a la aseguradora francesa ampliar y diversificar su presencia en Latinoamérica, al reforzar sus operaciones en Brasil e ingresar al mercado mexicano.

“Seguimos centrados en reducir nuestra presencia geográfica y en construir una Prudential más sencilla y enfocada”, afirmó el director ejecutivo Andy Sullivan en el comunicado.

JPMorgan Asset prevé que Bitcoin supere a las acciones

JPMorgan Asset Management ha incluido por primera vez el Bitcoin en sus previsiones a largo plazo sobre el mercado de capitales, anticipando rentabilidades que podrían superar a las acciones, los bonos y el oro, lo que supone un hito para su aceptación en Wall Street.

Pero hay un inconveniente: la extrema volatilidad del Bitcoin amenaza con socavar su atractivo si se considera el riesgo ajustado.

El escenario base de JPMorgan proyecta una rentabilidad anualizada del 10% durante la próxima década, pero también asume una volatilidad anual del 55%, más del triple que la de las acciones de gran capitalización estadounidenses. La firma no incorpora Bitcoin a sus principales modelos de cartera, según indicó en un informe publicado esta semana, debido a su correlación inestable con otros activos.

Esta volatilidad puede mermar la rentabilidad compuesta, ya que las pérdidas importantes requieren ganancias aún mayores para recuperarse. Este es un riesgo familiar para los inversores en ETF de Bitcoin que compraron cerca del máximo histórico de la criptomoneda, de poco más de 126.000 dólares en 2025, solo para ver cómo sus inversiones perdían hasta un 50 por ciento al caer los precios.