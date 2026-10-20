¿Buscas ‘chamba’? Amazon contratará a más de 300 mil personas en temporada navideña

Amazon.com planea contratar a más de 300.000 trabajadores durante la temporada de compras navideñas, 20 por ciento más que el año pasado, lo que la convierte en una empresa destacada en un mercado laboral navideño por lo demás poco dinámico.

Los puestos incluyen cargos de tiempo completo, medio tiempo y temporales, con un salario promedio de 20 dólares por hora para los trabajadores temporales, según informó Amazon en una publicación de blog el martes. La compañía con sede en Seattle está incentivando a los trabajadores temporales a permanecer en la empresa durante todo el año ofreciéndoles beneficios médicos a quienes continúen trabajando en enero y trabajen al menos 30 horas semanales.

Según la consultora Challenger, Gray and Christmas, es probable que la contratación temporal en el sector minorista sea inferior a los 450.000 puestos de trabajo del año pasado, lo que supondría la menor contratación para la temporada navideña desde 2008. Grandes minoristas como Walmart y Target se han abstenido nuevamente de anunciar sus planes de contratación temporal, lo que supone un cambio con respecto a las contrataciones masivas de la época de la pandemia. Challenger, Gray and Christmas estima que la contratación temporal en las empresas de logística y almacenamiento se mantendrá prácticamente sin cambios con respecto al año anterior.

“Casi todos los anuncios de contratación que hemos visto en los últimos tres años son más reducidos y selectivos que la estrategia anterior a la pandemia”, dijo Andy Challenger, director de ingresos de la empresa.

Según Adobe, los compradores estadounidenses gastarán 275.100 millones de dólares en compras online en noviembre y diciembre, 6.7 por ciento más que en 2025. Amazon se queda con casi 40 centavos de cada dólar gastado online, según EMarketer Inc.

United Parcel Service, que ha estado reduciendo el volumen de paquetes de Amazon para centrarse en segmentos de negocio más rentables, anunció a principios de este mes sus planes para contratar a más de 100.000 trabajadores temporales, una cifra que se sitúa más o menos en línea con años anteriores.