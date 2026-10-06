¿Quieres trabajar en Amazon? Así puedes postularte a sus 14 mil vacantes en CDMX, GDL y Monterrey

Si estás buscando trabajo para cerrar el año con un ingreso extra, Amazon tiene más de 14 mil vacantes temporales en México. La empresa reforzará sus operaciones durante la temporada de fin de año, cuando aumenta el movimiento en sus centros logísticos por la mayor demanda de pedidos.

Las vacantes se concentran en las principales metrópolis del país: Ciudad de México con más de 4 mil puestos, Monterrey con más de 3 mil y Guadalajara, con más de mil puestos de trabajo. También hay posiciones disponibles en otros sitios logísticos de Amazon en México.

¿Qué puestos ofrece Amazon en México?

Los empleos incluyen posiciones como empleados de almacén, encargados de recibir, surtir, empacar, clasificar y enviar los pedidos de los clientes. También contempla otros puestos de apoyo operativo en centros de envíos, estaciones de entrega y centros de clasificación.

De acuerdo con Amazon, no es necesario contar con experiencia previa en logística para ocupar estas posiciones, ya que están dirigidas a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia.

La contratación temporal busca reforzar los equipos durante la temporada alta y distribuir la carga de trabajo entre empleados permanentes y temporales.

¿Qué prestaciones ofrecen las vacantes?

Amazon ofrece a los trabajadores temporales prestaciones de ley desde el primer día, además de otros beneficios. Entre ellos:

Seguro de vida

Fondo de ahorro

Plan dental

Vales de despensa

Telemedicina

Diego Méndez de la Luz, director general de Operaciones de Amazon México, señaló que los empleos temporales también pueden representar una oportunidad para adquirir experiencia dentro de la empresa.

“Estos más de 14,000 empleos no se tratan solo de atender la demanda de fin de año: representan oportunidades reales para que las personas obtengan un salario competitivo, accedan a prestaciones superiores a la ley desde el primer día y adquieran experiencia en una de las redes logísticas más avanzadas del país”, afirmó.

¿Cómo postularse a las vacantes de Amazon?

Las personas interesadas en conocer las vacantes temporales de Amazon en México pueden consultar las posiciones disponibles y realizar su postulación en trabaja.amazon.com.mx.

Amazon amplía su red logística en México

La compañía señaló que su red de Operaciones en México se ha expandido desde el lanzamiento de Amazon.com.mx en 2015. Durante la última década, Amazon aumentó su red logística más de 30 veces y actualmente llega a más de 500 ciudades del país, con más de 40 sitios operativos.

Según el comunicado, la empresa ha invertido más de 145 mil millones de pesos en México durante la última década.

Para algunos trabajadores, los puestos temporales representan una forma de obtener ingresos adicionales durante la temporada de fin de año, mientras que para otros pueden ser el inicio de una trayectoria laboral dentro de la compañía. Amazon señala que varios de sus empleados de tiempo completo comenzaron en posiciones temporales.