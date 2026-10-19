¿Para evitar la categoría 2? AFAC tendrá mil 400 mdp de presupuesto para el siguiente año, asegura Esteva

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tendrá un presupuesto de mil 400 millones de pesos para el siguiente año, prometió el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina .

En el marco de su participación en el Foro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el funcionario federal anunció que ese presupuesto será el más grande destinado para la autoridad aeronáutica nacional.

El anuncio, que aún deberá ser colocado en el Presupuesto de Egresos del año próximo, muestra un cambio de postura en el gobierno, que pretendía recortar en más de 70 por ciento el presupuesto etiquetado para el funcionamiento de la dependencia encargada de asegurar la seguridad aérea en el país .

“Ya nos aseguraron, van a llegar mil 400 millones de pesos para la AFAC”, comentó Esteva Medina.

Planeaban recortar presupuesto a la AFAC

El presupuesto establecido en el proyecto de egresos del siguiente año solo contemplaba 175 millones de pesos para la autoridad aeronáutica, un recorte que preocupó a la industria aérea nacional.

El aumento en el presupuesto de la AFAC se anuncia, además, en medio de la evaluación que recibe la autoridad por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, la cual ha encontrado 21 aspectos a corregir antes de decidir si degradará a México a categoría dos en seguridad aérea .

Respecto a ello, Esteva Medina dijo que este lunes se reunió con el titular de la FAA, Bryan Bedford, además de con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnso n, para revisar aspectos regulatorios relacionados con la aeronáutica del país.

Respecto a la auditoría, el titular de la SICT dijo que está en proceso de atender los señalamientos.

“Al ser una auditoría sigue el proceso hasta que se resuelva. Son (aspectos) técnico-administrativos”, subrayó el funcionario, quien no detalló las fallas encontradas tras la segunda etapa de la auditoría.