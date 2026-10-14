¿México perderá la categoría 1 aérea? FAA detecta 21 fallas por resolver

AFAC tiene 21 fallas por resolver para mantener categoría en seguridad aérea

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no cumplió a cabalidad con la auditoría realizada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, por lo que aún tiene 21 pendientes técnicos que tratar de solventar para evitar la degradación.

La autoridad mexicana refirió que este miércoles le fue entregado el informe final de observaciones. En este, la FAA establece 21 falencias de carácter técnico.

“La FAA determinó 21 observaciones de carácter técnicooperativo y administrativo, correspondientes a la actualización de normas, circulares y manuales, así como al reforzamiento de programas de inspección, capacitación y personal”, indicó la autoridad mexicana.

La FAA audita a las autoridades aeronáuticas alrededor del mundo, con el objetivo de garantizar que estas cumplan con la normativa internacional.

En ese sentido, México fue auditado, anticipadamente, para evaluar el estado de la autoridad aeronáutica y su cumplimiento de procedimientos que garanticen la seguridad aérea.

Ante las falencias de la autoridad mexicana, la FAA otorgó un periodo de revisión, para que el gobierno mexicano trate de subsanar los hallazgos encontrados.

De esta manera, la FAA revisará en diciembre nuevamente el avance en el cumplimiento de esas deficiencias.

De corregirse, México mantendría la categoría 1 en seguridad aérea, pero si no logra demostrar su capacidad de vigilancia, la notificación de la degradación podría llegar en febrero, según los tiempos establecidos por la autoridad de Estados Unidos.

El Financiero consultó a la FAA sobre el proceso de auditoria a la AFAC, pero refirió que no puede hacer comentarios sobre procesos de auditorias que están en proceso.

Por su parte, la AFAC reservó por cinco años toda la información de auditorias realizadas por la FAA.