Sheinbaum recibe a Ronald Johnson tras diferencias por academia policial en Querétaro; ¿de qué hablaron?

A través de X, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la reunión con el embajador Ronald Johnson. (Foto: X)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este jueves 8 de octubre con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras la polémica por su participación en un proyecto de capacitación policial en Querétaro.

La reunión se llevó a cabo luego de que Sheinbaum cuestionara públicamente la participación de Johnson en el proyecto de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro, por no contar con las autorizaciones federales correspondientes.

Sheinbaum señaló en un mensaje en X que dialogaron “sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, sin dar más detalles.

Momentos antes, Johnson se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con quien abordó temas de seguridad, según informó la Cancillería.

“Conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación en materia de seguridad con base en los principios que guían la relación: respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación”, indicó la institución.

¿Qué se sabe sobre la creación de una academia policial internacional?

El pasado 2 de octubre, Johnson asistió, invitado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, a la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuyo proyecto contempla la colaboración con agencias estadounidenses.

Kuri aseguró, por su parte, que la asistencia del embajador estadounidense fue solamente “un acto protocolario” y no implicó un acuerdo con Estados Unidos ni la participación de agentes de ese país.

Sheinbaum sostuvo este jueves que el Gobierno de Querétaro deberá solicitar las autorizaciones correspondientes antes de establecer cualquier colaboración.

La polémica ocurre meses después de otra controversia sobre la cooperación en seguridad entre ambos países, surgida tras la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos en Chihuahua, en abril pasado.

Dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos murieron posteriormente en un accidente de tráfico, mientras que el Gobierno federal aseguró que no había sido informado de la participación operativa de los estadounidenses.