Kuri responde a Sheinbaum tras polémica por academia de policías: ‘Nunca haría algo contra mi país’

Kuri aseguró que la nueva academia policial se encuentra en una etapa inicial y continuará con apoyo de corporaciones internacionales.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que no existe una fractura con el gobierno de Claudia Sheinbaum tras la polémica por la construcción de una Academia Internacional de Capacitación Policial, proyecto que contempla colaboración con autoridades de Estados Unidos.

Cuestionado por medios sobre los señalamientos de la presidenta, Kuri afirmó que su administración mantendrá la coordinación con la Federación y negó que la iniciativa se haya impulsado al margen de las autoridades federales.

“Nunca haría algo en contra de mi país y siempre ha sido por la ley”, sostuvo el mandatario estatal.

La presidenta Sheinbaum cuestionó el pasado 2 de octubre que Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, encabezaran la colocación de la primera piedra de la academia sin la participación del Gabinete de Seguridad.

La presidenta señaló que, para concretar una academia en la que participen agencias estadounidenses, Querétaro debe seguir los procedimientos establecidos y solicitar la autorización de la Federación.

Gobernador de Querétaro niega ruptura con Sheinbaum

El gobernador señaló que su administración mantiene una buena relación con el Gobierno federal y destacó que también ha trabajado durante años con distintas embajadas, incluida la de Estados Unidos.

Kuri explicó que, tras la polémica, se comunicó con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con el canciller Roberto Velasco, aunque no ofreció mayores detalles sobre dichas conversaciones.

Antes de las declaraciones de Kuri, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que cualquier proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad debe coordinarse con el Gobierno federal y pasar por los mecanismos institucionales correspondientes.

Sobre la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, Kuri defendió la importancia de fortalecer la capacitación de los policías.

“Yo creo que todo lo que se haga a favor de la seguridad es poco”, afirmó.

El gobernador sostuvo que cualquier cooperación relacionada con temas como delincuencia organizada, lavado de dinero, armas o drogas debe realizarse mediante los procesos correspondientes.

Así será la Academia Internacional de Policía en Querétaro

La Academia Internacional de Capacitación Policial comenzó a construirse en el complejo de seguridad Rhino, en Querétaro, con una inversión superior a 30 millones de pesos. El proyecto contempla capacitación especializada para policías en detección e intercepción de drogas, armas y dinero ilícito, además de cooperación con autoridades estadounidenses.

Kuri insistió en que el proyecto se encuentra apenas en una etapa inicial y que los detalles de su operación todavía tendrán que definirse.

“Es una primera piedra y después, cuando tengamos ya plan de estudios y todo lo que se vaya a hacer, se hará como lo marca la Federación”, señaló.

El mandatario estatal también destacó que Querétaro ha capacitado a numerosos policías y que uno de sus objetivos es que los elementos reciban formación de corporaciones consideradas entre las mejores del mundo.