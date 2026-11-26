Tras seleccionar a México como una de las sedes del Mundial Femenil 2031, FIFA confirmó este jueves que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial.

El organismo dirigido por Gianni Infantino condenó la obtención y publicación ilícitas de esos datos y aseguró que trabaja con las autoridades para investigar el incidente.

Un grupo llamado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la intrusión en internet y aseguró que había sustraído más de 12 gigabytes de archivos internos, aunque la FIFA no dio más detalles al respecto.

¿Qué dijo la FIFA sobre el ciberataque?

Por medio de un comunicado, la FIFA informó que colabora estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden. También condenó la difusión de información privada y advirtió sobre las consecuencias que puede tener para las personas afectadas.

“FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales. Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”, señaló la organización.

La declaración no precisó cuándo ocurrió el ataque, cuántas personas podrían estar involucradas ni qué áreas internas resultaron alcanzadas.

¿Qué información dicen haber robado los hackers de la FIFA?

La organización de hackers Handsome Boy Hacking Club afirma que obtuvo más de 12 gigabytes de archivos del entorno de Microsoft utilizado por la FIFA. Según la descripción difundida por el grupo, el paquete incluiría documentos de identidad y migración, información de directivos, registros financieros, documentos legales y materiales internos de gobernanza.

El 19 de noviembre, HBHC difundió en X una captura de pantalla que presentó como evidencia de su acceso a archivos de la organización. Tres días después, pareció atribuirse el robo al responder a una publicación sobre una supuesta filtración de más de 12 gigabytes de documentos internos.

El medio de ciberseguridad The Record informó que el grupo intentó extorsionar a la FIFA y que, después de no conseguirlo, publicó los datos que decía haber sustraído en un foro de ciberdelincuencia.

El portal especializado señaló que el grupo surgió apenas la semana pasada y que se conoce poco sobre sus integrantes o posibles vínculos con otras operaciones.

¿Cómo consiguieron entrar a los sistemas de la FIFA?

Una fuente con conocimiento del caso explicó a The Athletic que los responsables habrían obtenido acceso mediante la suplantación de integrantes del personal.

Según esa versión, los atacantes se hicieron pasar por empleados para ingresar a recursos internos, en lugar de aprovechar una falla técnica de los sistemas del organismo, es decir, que no fueron vulnerados directamente los sistemas de la FIFA.

FIFA eligió a México como sede del Mundial 2031

La FIFA eligió a México como una de las sedes de la Copa Mundial Femenina de 2031, que organizará junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. El torneo será el primero de la categoría con 48 selecciones.

La candidatura mexicana propuso cuatro estadios: Banorte, en Ciudad de México; Akron, en Guadalajara; BBVA, en Monterrey, y Territorio Santos Modelo, en Torreón.

Según la evaluación del organismo, el Akron obtuvo la mejor calificación nacional, con 4.3 sobre cinco, seguido del BBVA y el Banorte. El inmueble de Torreón recibió 3.2 y requiere información adicional sobre accesibilidad, iluminación y sostenibilidad del recinto.