- Kim Ju-ae y los lujos de la familia Kim: esquís de más de mil dólares y marcas europeas. (EFE)

El lujoso traje de esquí con el que fue fotografiada recientemente la hija adolescente de Kim Jong-un es el último reflejo de la afición de la familia gobernante de Corea del Norte por los artículos de alta gama, pese a las sanciones internacionales, en uno de los países más herméticos y empobrecidos del mundo.

En las fotografías difundidas la semana pasada por la agencia estatal KCNA, Kim aparece con un cigarrillo, gafas de sol y sentado en un aparatoso sillón de orejas sobre la nieve de una estación de esquí, mientras contempla a su hija y posible sucesora, Kim Ju-ae, descender por la pista con un traje blanco que aparentemente pertenece a firmas europeas.

Aunque los fabricantes no confirmaron la autenticidad de los modelos que utiliza la joven, los logotipos y el estilo de la chaqueta y los pantalones parecen corresponder a las marcas Rossignol y Salomon, cuyos productos pueden superar conjuntamente los 1 mil 500 dólares. Sus esquís, por su parte, lucen el logotipo de la firma suiza Stöckli, que comercializa modelos desde poco más de 1 mil 315 dólares.

La ostentación de este tipo de artículos por parte de la familia Kim no es nueva, pese a que su importación está prohibida por las sanciones de la ONU desde 2006. En 2016, las restricciones se ampliaron para incluir expresamente los equipos deportivos recreativos.

Lujos de la familia Kim

Durante su visita a China en septiembre, el líder norcoreano fue visto con un reloj IWC de unos 14 mil dólares, mientras que su influyente hermana Kim Yo-jong portaba un bolso negro de lujo Lady Dior, valorado en unos 7 mil dólares. La propia Ju-ae también fue vista anteriormente con bolsos Gucci y un reloj Cartier.

A estos accesorios se suma el ocio marítimo. La firma surcoreana de análisis satelital SI Analytics informó la semana pasada sobre la aparición de una nueva barcaza en el embarcadero privado de Wonsan, en el este del país asiático, asociado a seis embarcaciones de la familia, incluidos dos grandes yates.

Más lujos gracias a Pekín y Moscú

El acercamiento a Rusia, la mejora de los vínculos con China, principal proveedor de Corea del Norte, y la expansión de los mercados informales favorecieron el enriquecimiento de las élites y de una nueva clase adinerada, conocida como ‘donju’, que prosperó gracias al comercio privado en el hermético país.

“Dado que China y Rusia respaldan la postura norcoreana de que las sanciones contra Pionyang representan una amenaza para su régimen, y que Rusia viola abiertamente dichas sanciones, la entrada de artículos de lujo a través de Rusia se ha vuelto mucho más fácil”, dijo a EFE Lee Ho-ryung, investigadora del Instituto de Análisis de Defensa de Corea del Sur (KIDA).

Corea del Norte importó desde China productos considerados de lujo por unos 86 millones de dólares en 2023 y otros 38 millones solo durante el primer semestre de 2024, según un análisis de datos aduaneros chinos realizado por el legislador surcoreano Yoon Sang-hyun.

El banco central de Corea del Sur (BoK) estima que el PIB norcoreano creció 3.1 por ciento en 2023, 3.7 por ciento en 2024 y 3.5 por ciento en 2025, en medio del fortalecimiento de sus vínculos con Moscú y Pekín. Sin embargo, el ingreso nacional bruto per cápita fue de 1.87 millones de wones en 2025, casi 30 veces menor que el de Corea del Sur.

“Existe un sector de la población que ha acumulado grandes cantidades de dinero mediante estos mercados (privados), pero sigue siendo una minoría, mientras que la mayoría de los habitantes del campo continúa enfrentando dificultades económicas”, dijo a EFE Gabriela Bernal, experta del Centro Europeo para Estudios de Corea del Norte.

Bernal también matizó que los beneficios económicos se concentran principalmente en la élite gobernante, mientras que los ‘donju’ enfrentaron una creciente represión estatal en los últimos años, lo que dificulta determinar cuántos de estos nuevos ricos siguen activos.

Daniel Pinkston, profesor de la Universidad Troy y experto en la península coreana, señaló a EFE que el lujo de los dictadores como Kim no responde únicamente a sus gustos personales, sino también a la necesidad de ofrecer “recompensas materiales” para mantener la lealtad de su círculo más cercano.